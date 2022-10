La campagne solo de Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible en avant-première pour certains joueurs. Voici les dates ainsi que les heures de pré-chargement et d'accès au jeu, et les cadeaux prévus par les développeurs.

Call of Duty Modern Warfare 2 sera déjà jouable très prochainement pour toutes celles et ceux qui ont précommandé la version du numérique. Mais quand exactement ?

Quand sera disponible le solo de Call of Duty Modern Warfare 2

Préparez-vous à l'installation de Call of Duty Modern Warfare 2 qui commence dès ce soir sur les plateformes Xbox, et dans quelques heures sur PS5, PS4 ainsi que PC.

Xbox Series X|S, Xbox One : le 19 octobre à 19h00

PS5, PS4 : le 20 octobre à 13h00

PC : le 20 octobre à 19h00

C'est la première étape mais le plus important reste de pouvoir y jouer. Et cette fois, tout le monde sera logé à la même enseigne. La campagne solo de Call of Duty Modern Warfare 2 sera accessible en avant-première dès le 20 octobre à 19h00 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Pour tous les autres joueurs, il faudra patienter jusqu'à la sortie officielle du 28 octobre prochain sur toutes les plateformes citées ci-dessus.

Des cadeaux pour la participation à l'early access

En accédant à l'avance au solo de Call of Duty Modern Warfare 2, vous aurez quelques privilèges supplémentaires à faire valoir dans le multijoueur du jour.