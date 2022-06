Il fallait bien s'en douter, Call of Duty Modern Warfare 2 a eu le droit à du gameplay pour le Summer Game Fest. L'occasion d'en savoir plus le tant attendu FPS.

Si le jeu Call of Duty : Modern Warfare 2 était encore bien mystérieux nous avons pu grâce au Summer Game Fest en apprendre un peu plus. Notamment grâce à une belle bande annonce de gameplay de 7 minutes. La mission visible se nomme Dark Water et voilà son synopsis :

Une plate-forme pétrolière dans le Golfe du Mexique stocke la cargaison qui pourrait déclencher un conflit mondial. La Task Force 141 a trouvé des informations qui montrent que des missiles sont cachés à bord et a envoyé une équipe avec Soap, Ghost et le colonel Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines, ainsi que la Shadow Company, qui pénètrent pour l'occasion dans un navire rempli d'ennemis bien armés, afin de localiser les commandes d'un missile destiné à toucher les USA.

Une beta en prime pour Call of Duty

Bref, un scénario digne des années 80. Avec du muscle luisant, de la testostérone et des armes plein de lubrifiant. Le jeu est toujours prévu pour le 28 octobre 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Mais sachez que si vous êtes très pressé vous pourrez accéder à la bêta de Modern Warfare 2 en faisant la précommande du jeu.