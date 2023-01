Si durant cette année 2023, il n'est pas prévu que la saga Call of Duty s'enrichisse avec un nouveau jeu on peut être certain que le studio Infinity Ward va faire son possible pour continuer d'enrichir son Modern Warfare 2 qui fut d'ailleurs très apprécié des joueurs. Dans cette optique d'ailleurs, on peut apprendre aujourd'hui via un message sur le compte Twitter officiel du studio l'arrivée d'un mode de jeu très attendu.

Un peu plus de compétition sur Call of Duty Modern Warfare 2

Voici le tweet en question du studio Infinity Ward derrière le dernier Call of Duty.

Pas de HUD ? Pas de problème. Le hardcore est de retour ! Suivez les mises à jour multijoueurs de la saison 02 dans notre blog de studio plus tard cette semaine.

La saison 2 retardée sera lancée le 15 février et devrait apporter un certain nombre de changements importants dont notamment ce fameux mode Hardcore. Pour rappel, le mode Hardcore est conçu pour offrir une expérience multijoueur compétitive complexe, sans HUD, avec le tir ami activé et un temps de mise à mort extrêmement rapide, ce qui signifie qu'une ou deux balles suffisent pour éliminer un adversaire.

L'ajout de ce mode pour Call of Duty Modern Warfare 2 est un peu chaotique, car le titre a obtenu un mode hardcore via "Tier 1", qui a été lancée parallèlement à la saison 1 en novembre. Mais les joueurs voulaient quand même le retour du VRAI mode originel, qui est un incontournable des jeux Modern Warfare depuis des années.

Nous devrions avoir dans la semaine un article de blog avec plus de précisions sur la totalité des changements de la saison 2. Mais globalement la communauté semble avoir été écoutée et ça, c'est tout de même une très bonne nouvelle pour la suite.