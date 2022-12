C'est désormais confirmé, Call of Duty Modern Warfare 2 sera bien jouable gratuitement dès aujourd'hui. Dates, horaire et contenu de cette version d'essai, tous les détails.

L'insider Tom Henderson a tapé dans le mille une fois de plus. Activision organise un week-end gratuit pour son FPS phare Call of Duty Modern Warfare 2. Un cadeau cependant limité comme souvent.

Call of Duty Modern Warfare 2 gratuit pour quelques jours

Pour quelques heures, Activision va offrir temporairement le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. Ce sera valable dès ce jeudi 15 décembre à 19h jusqu'au lundi 19 décembre à la même heure. De quoi largement se faire un avis sur les nouveautés.

Quatre modes de jeu seront disponibles parmi Match à mort en équipe (Team Deathmatch), Point stratégique (Hardpoint), Domination et Élimination confirmée (Kill Confirmed). Des modes jouables en vue subjective comme à la troisième personne. Les rixes se passeront sur trois cartes en tout et pour tout, à savoir Shipment, Farm 18 et El Asilo. La première map citée fait partie de la mise à jour mi-saison de la Saison 1.

Dans un autre registre, le mode improbable et les prochains nerfs de Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone ont été annoncés officiellement. En attendant, bien sûr, la future carte qui va rendre fous les fans. CoD Modern Warfare II est promis à un bel avenir avec un gros DLC premium prévu pour 2023. Une extension qui se focaliserait pour la première fois sur un personnage iconique de la licence.