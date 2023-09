Avant la sortie de Modern Warfare 3 le 10 novembre prochain, Activision continue de chouchouter Call of Duty Modern Warfare 2. On ne laisse quand même pas tomber un jeu aussi populaire comme ça, surtout quand les joueurs répondent encore présents. En août dernier, la Saison 5 Rechargée a apporté une tonne de nouveautés, notamment un pack opérateur Tomb Raider. Avant la transition attendue par les joueurs entre Modern Warfare 2 et MW 3, Activision décide cette fois de faire un beau cadeau aux joueurs.

Le multi de Call of Duty Modern Warfare 2 gratuit temporairement

Dans quelques semaines, une grande partie des fans de Modern Warfare 2 devrait migrer vers Call of Duty Modern Warfare 3. Quant aux autres, ils préfèrent certainement attendre la sortie du FPS plutôt que d'acheter MW2 qui date de l'an dernier. Mais ce serait quand même dommage de foncer sur le prochain opus sans avoir profité de Modern Warfare 2, vous ne trouvez pas ?

Grâce à Activision, vous pouvez profiter gratuitement du multijoueur du FPS pendant 2h30 jusqu'au 20 septembre prochain à 19h à l'occasion des 20 ans de la licence. Oui, c'est assez court, mais ça vous laisse quand même le temps de faire le tour du propriétaire pour voir tout ce que MW 2 a dans le ventre. Surtout que l'intégralité du contenu de la Saison 5 Rechargée est accessible durant cet essai, comme la carte DRC - Zone 1, la dernière map multijoueur ajoutée par le studio.

Vous pourrez aussi profiter du mode Ravages, pensé comme un roguelike dans lequel « chaque partie permet d'obtenir des améliorations qui modifient le gameplay et le rendent plus intéressant ». Bien sûr, les modes plus classiques que le match à mort par équipe ou domination sont aussi de la partie. Si vous craquez pour la version complète de Modern Warfare 2 après cet essai gratuit, sachez que tout le contenu récupéré dans le jeu (armes, opérateurs, éléments esthétiques...) pourra être transféré dans Modern Warfare 3.

Récemment, Sledgehammer Games dévoilait les mises à jour apportées à certaines cartes emblématiques comme Skidrow, Rust ou Favela pour ce prochain épisode. De quoi mettre à l'eau à la bouche des fans les plus nostalgiques de Call of Duty. Rappelons que Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.