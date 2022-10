La version physique PS5 de Call of Duty Modern Warfare 2 a été passée au crible, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les joueurs sans connexion Internet.

Call of Duty Modern Warfare 2 a dépensé sans compter pour avoir deux footballeurs dans le jeu, mais pas pour offrir une édition boîte décente visiblement.

Call of Duty Modern Warfare 2 : pas de connexion, pas de jeu

Does it play, qui teste les versions physiques de vos titres préférés, s'est intéressé à l'une des plus grosses sorties de l'année : Call of Duty Modern Warfare 2. Ainsi selon le compte Twitter, l'édition boîte PS5 du soft ne comporterait que 72,23Mb de données sur le disque blu-ray.

En conséquence, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez acheter une brique inutilisable qui servira éventuellement à caler une porte ou à éloigner les oiseaux de votre jardin. Ces 72,23Mb ne sont en effet pas suffisants puisque Call of Duty Modern Warfare 2 pèse aux alentours des 100Go au total, et ce sans Warzone 2 qui ne sera disponible que le mois prochain.

Comme souligné dans les colonnes de VGC, Activision n'utiliserait qu'1% de la capacité d'un disque PS5 pour Call of Duty Modern Warfare 2. On ne sait pas si cela s'applique aussi aux versions PS4, Xbox Series X|S et One, mais c'est une possibilité.

Que les studios aient besoin de déployer des patchs pour améliorer leur copie est une chose, mais le fait de ne pas du tout mettre le titre sur le disque en est une autre. Et comme l'indique Lance McDonald, connu pour tripatouiller toutes sortes de jeux, 99,9999% des productions vendues dans le commerce sont jouables sans devoir tout télécharger.