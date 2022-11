Avec Modern Warfare 2, Activision avait affirmé vouloir garantir deux années de vie à son FPS, sans sortir de nouvel opus en 2023. Mais mettre à la poubelle une routine annuelle vieille de 17 ans a un prix que l'éditeur n'a visiblement pas envie de payer, et pour ça, il a une alternative.

Finalement un Call of Duty pour 2023 ?

Ce n’était que des bruits de couloir jusqu’ici, mais Activision l’a confirmé, Modern Warfare 2 aura bel et bien le droit à un gros contenu « premium » dès 2023. Un récent rapport financier de l’entreprise fait en effet mention d’une sortie importante dès l’année prochaine, alors qu’aucun nouvel épisode n’est censé voir le jour.

Avec des projets pour l'année prochaine comprenant les opérations en direct les plus robustes de Call of Duty à ce jour, la prochaine version premium complète de la série annuelle à succès et des expériences free-to-play encore plus excitantes sur toutes les plateformes.

Jason Schreier affirme que ça concerne Modern Warfare 2

Si dans un premier temps, la toile s’est enflammée en pensant qu’Activision avait rompu sa promesse de tenir une année sans nouveau Call of Duty, Jason Schreier est rapidement revenu à la charge pour mettre les choses au clair. Et non, il n’y aura pas de nouveau Call of Duty en 2023, mais quelques chose de très gros arrive pour Modern Warfare 2.

En s'appuyant sur ses propres informations, le journaliste affirme que ce qu’Activision appelle une « version premium » n’est nul autre qu’un DLC XXL développé par Sledgehammer (COD Advanced Warfare, Vanguard). Ce dernier devrait amener une grosse quantité de contenu, dont un nouveau pan scénarisé pour la campagne principale, l'une des grandes forces de ce Modern Warfare 2 d’ailleurs.

Le prochain Call of Duty quant à lui serait toujours prévu pour 2024 sous la supervision de Treyarch (Black Ops 4, Cold War).

En l’état donc, pas de nouveau jeu en 2023, mais bien un gros DLC payant, ce qui n’était pas arrivé depuis 2018 avec la sortie de Modern Warfare, sauf pour les cosmétiques évidemment. Reste maintenant à voir ce que cette extension aura dans le ventre. Normalement, toute la partie multijoueur de Modern Warfare 2 devrait être épargnée, puisque l’éditeur nous affirme depuis des années qu’il ne souhaite plus diviser la communauté comme cela pouvait être le cas à l’époque où les packs de cartes étaient légion.