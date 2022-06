Le reveal de Call of Duty Modern Warfare 2 a eu lieu avec un premier trailer de « gameplay » et des informations en tout genre sur la campagne solo, les éditions du jeu, la bêta en accès anticipé sur PS5 et PS4, ainsi que sur Warzone 2.0 (c'est le petit nom officiel de la suite de ce battle royale).

La Task Force 141 part en mission

Call of Duty Modern Warfare 2 est la suite de CoD: MW (2019) et ce sera, selon Activision, le jeu de la franchise « le plus ambitieux et innovant à ce jour ». La Task Force 141 sera envoyée aux quatre coins du globe pour arrêter une conspiration et attaque terroriste à l'encontre des Etats-Unis. On sera certes sur le continent américain, mais également en Europe et en Asie pour certaines missions de cette nouvelle campagne solo qui promet de la furtivité, des assauts amphibies et tout un lot de séquences explosives façon Michael Bay auxquelles la série nous a habitués. Côté gameplay, la vision nocturne aura une place prépondérante, tout comme un nouveau système d'armurier afin de customiser grandement les armes.

En prime du traditionnel multijoueur, Infinity Ward a aussi travaillé sur des Opérations Spéciales, un mode au gameplay coopératif tactique.

Les nouveautés de Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Pour tenter au mieux de neutraliser les tricheurs, Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 seront protégés par le système RICOCHET, tous comme l'étaient Vanguard et Warzone. Mais c'est au niveau du moteur de jeu que la différence devrait se faire. Le communiqué d'Activision attire l'attention sur une nouvelle intelligence artificielle, une photogrammétrie de pointe, un rendu de l'eau ou encore un éclairage volumétrique plus poussés. La version PC sera spécifiquement optimisée par les développeurs de Beenox.

Éditions et bêta en avance sur PlayStation 5 et 4

Les différentes éditions du jeu se confirment avec une version standard, un bundle cross-gen et l'édition premium « Coffres d'armes ». Cette dernière renfermera :

Le Passe de combat pour la saison 1 avec 50 passages de niveau

Un Pack opérateurs Équipe rouge 141

Le tout premier coffre à armes FJX Cinder

L'accès anticipé à la bêta

Pour les joueurs PlayStation (PS5, PS4), la bêta sera jouable avec « au moins 5 jours d'avance par rapport aux autres plateformes ».

Quand sortent Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 ?

Call of Duty Modern Warfare 2 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 28 octobre 2022. Le battle royale Warzone 2 arrive aussi en 2022 sur les deux générations de consoles et PC (Steam, Battle.net).