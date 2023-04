Sans conteste le dernier épisode en date de Call of Duty, Modern Warfare 2 est un franc succès aussi bien du coté de la critique que du public. À tel point que Activision compte bien encore capitaliser sur son épisode pendant encore quelques temps, au moins jusqu'à la fin de l'année 2023 sinon plus. Preuve en est l'arrivée en grande pompe de la saison 3 qui rajoute tout un tas de contenus dont des nouvelles armes mais aussi et toujours des nouvelles maps pour que les joueurs puissent joyeusement s'écharper.

Activision souhaite fêter la saison 3 de Call of Duty Modern Warfare 2

Pour faire la fête, quoi de mieux que proposer un accès gratuit au jeu Call of Duty Modern Warfare 2 et plus précisément à son mode multijoueur ? L'opportunité de découvrir tout de même un total de 10 cartes et 12 modes de jeux du plus classique Team Deathmatch au plus unique avec One in the Chamber. Pour mémoire dans ce dernier mode, chaque joueur reçoit un pistolet avec une seule et unique balle. Et chaque fois que vous tuer un autre joueur vous recevez une cartouche supplémentaire. De quoi bien mettre la pression sur vos épaules mais aussi apporter du soulagement à chaque nouvelle victime.

Un contenu massif et entièrement gratuit.

Comment jouer à Call of Duty Modern Warfare 2 gratuitement ?

L'accès gratuit multijoueur à Call of Duty Modern Warfare 2 commence le 19 avril à 19h00 et se termine le 26 avril à 19h00. Un téléchargement supplémentaire est nécessaire pour jouer. Et c'est évidement disponible sur TOUTES les plateformes à savoir PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series.

Quand sort le prochain Call of Duty ?

D'après les informations du journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, Call of Duty devrait avoir le droit à un nouvel épisode à la fin de l'année 2023. Et il devrait s'agir d'une suite de Modern Warfare 2. Ce serait la première fois que les joueurs auraient le droit à deux épisodes de la même série en si peu de temps. Le studio en charge de ce nouvel épisode serait Sledgehammer Games déjà derrière le très critiqué épisode Vanguard de 2021. Mais ce nouveau FPS aurait aussi le droit au travail du studio Infinity Ward. Bref ça ne reste que des rumeurs mais généralement Jason Schreier a souvent de très bonnes informations en sa possession. Enfin, le titre à venir proposerait une suite directe de la campagne solo de celle de Modern Warfare 2.