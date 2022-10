Call of Duty Modern Warfare 2 risque fort de marquer les esprits. Ainsi, après avoir confirmé sa beauté en image voilà que le FPS tant attendu fait fuiter deux visuels de footballeurs qui seraient disponibles à l'occasion de la Coupe du Monde 2022.

En effet, deux images semblent confirmer l'arrivée des skins Neymar et Pogba sur Modern Warfare II :

Notons que l'information n'a pas été officiellement confirmée et annoncée par Activision et qu'il s'agit d'une fuite. Il faut donc prendre tout ceci avec des pincettes mais étant donné les divers sources il y a fort à parier que ceci s'avère véridique. ll y a plusieurs semaines, nous avions eu vent d'une collaboration probable entre Call of Duty et la Coupe du Monde. Les choses sont en train de s'accélérer.

La Coupe du Monde débute le 21 novembre 2022, il y a donc de grandes chances de voir ces skins de Pogba et Neymar débarquer dans Call of Duty Modern Warfare 2 à ce moment là. De quoi faire venir les passionnés de Foot pour agrandir le volume de ventes ou tout simplement conforter les irréductibles dans leurs choix.

Call of Duty Modern Warafare 2 sera disponible le 28 octobre (demain à l'écriture de cette news) sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Que pensez-vous de ce type de collaboration ? Trouvez-vous cela ridicule ou au contraire assez fun ?