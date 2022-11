En coulisses, Activision se préparerait à annoncer un week-end gratuit pour Call of Duty Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare 2 gratuit temporairement

Selon les informations de Tom Henderson, via Insider Gaming, Activision s'apprête à offrir temporairement le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. L'éditeur aurait pour projet d'organiser un week-end gratuit du jeudi 15 décembre au lundi 19 décembre. Des dates qui ne seraient pas choisies au hasard.

À partir du 14 décembre, Acti a en effet l'intention de déployer une mise à jour pour la mi-saison de la Saison 1. Une update qui accueillera logiquement la version remasterisée de la map Cargaison. Si tout se passe bien, cet essai devrait en plus être accompagné d'une session Double XP le même week-end.

Plus insolite, Call of Duty Modern Warfare 2 pourrait également, à une date inconnue, succomber à la hype de la Coupe du Monde au Qatar. Comment ? En se la jouant Rocket League. Un mode « Call of Duty Ball » serait prévu. Dans ce dernier, les joueurs prendraient le contrôle de quads afin de marquer des buts en percutant une énorme balle. Comme son modèle donc mais avec des véhicules et un ballon plus imposants.

Pour son lancement, Call of Duty Modern Warfare 2 a explosé les records et devrait même écraser Vanguard en Europe.