Après l'énorme leak sur Black Ops 6, un nouveau jeu Call of Duty, dont on a entendu parler un peu plus tôt cette année, refait surface en ligne avec une version apparemment parfaitement jouable.

Si vous avez précommandé Call of Duty Black Ops 6, ou que vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pouvez encore tester « gratuitement » le multijoueur jusqu'à ce mercredi 4 septembre à 19h00. Dans le cas contraire, n'ayez crainte, la beta ouverte accessible à toutes et tous sera disponible du vendredi 6 au lundi 9 septembre à 19h00. Quant à la date de sortie officielle du jeu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ça ne change pas et le rendez-vous est fixé au 25 octobre 2024.

Un énorme leak pour Call of Duty Future Warfare

Malheureusement pour Activision, Treyarch et Raven Software, Call of Duty Black Ops 6 a été victime d'un énorme leak puisqu'une version bêta s'est retrouvée en ligne. Celles et ceux qui ont mis les mains lors de la fuite ont ainsi pu jouer en avant-première au multijoueur, et même visionner l'intégralité des cinématiques de la campagne solo. Une catastrophe bien que l'éditeur ait immédiatement réagi pour faire supprimer les médias partagés sur la Toile. Aujourd'hui, un jeu inédit a (encore) leaké et il serait même jouable.

En début d'année, des images et vidéos de gameplay d'un certain Call of Duty Future Warfare ont circulé. Ce titre, qui répond aussi au nom de code de NX1, aurait dû épouser totalement la dimension futuriste avec une partie sur la lune. Il y aurait dû avoir une gestion de la gravité ainsi que des armes en accord avec cet univers. Finalement, ce projet développé à l'origine par Neversoft a été annulé au profit de Call of Duty Ghosts, sur lequel le studio a collaboré avec Infinity Ward.

Quelques mois après ces révélations, il est dit qu'une version bêta complète de Call of Duty Future Warfare sur Xbox 360 a été diffusée sur le web. Pour preuve cette vidéo qui montre une partie d'une mission à Moguilev en Biélorussie. Cela permet de voir les similitudes avec Ghosts et de constater que le travail de Neversoft n'a pas été complètement mis à la poubelle après l'annulation de Future Warfare. Que pensez-vous de cette idée non retenue pour la licence ?

