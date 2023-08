Depuis de nombreuses années, maintenant, la série Call of Duty incorpore en son sein un système de microtransactions. Eh bien, sachez que pour le prochain épisode, le tout devrait être plus doux pour votre compte en banque.

Si les microtransactions ont été introduites dans la série de jeux vidéo Call of Duty à des moments différents, il y a tout de même quelques dates clés à retenir. En fait, ce système a vraiment fait son apparition de manière significative avec la sortie de Call of Duty : Black Ops II (2012). À l'époque, le FPS avait introduit le concept de "Points Call of Duty" (ou "COD Points") que les joueurs pouvaient acheter avec de l'argent réel. Ces points pouvaient ensuite être utilisés pour acheter des contenus dans le jeu, tels que des skins d'armes et d'autres éléments cosmétiques.

Ensuite, nous avons eu le droit à Call of Duty : Advanced Warfare (2014), qui a poussé plus loin les choses en introduisant les "Supply Drops", à savoir des caisses contenant des objets cosmétiques et des éléments de personnalisation. Les joueurs pouvaient obtenir ces caisses en jouant, mais aussi les acheter avec de l'argent réel. Mais c'est vraiment en 2019 et en 2020, avec Modern Warfare et Warzone, que des systèmes de microtransactions plus sophistiqués avec une boutique ont vraiment tout chamboulé. Les habitudes de consommation de certains joueurs allaient changer à jamais. Fort heureusement, l'éditeur Activision souhaite apporter quelques modifications à l'avenir.

Call of Duty Modern Warfare 3 change un peu le concept

C'est au sein d'un billet de blog, apportant quelques détails sur le futur de la franchise, que l'on peut apprendre de croustillantes informations. Ainsi, comme on peut le lire :

Pour la première fois dans l'histoire de Call of Duty, une grande quantité de contenu d'un précédent jeu Modern Warfare sera transférée - et sera disponible dans le prochain titre (de Modern Warfare).

Comme on pouvait s'en douter, des exceptions existent, et elles incluront le contenu relatif aux fonctionnalités de gameplay qui peuvent ne pas être présente dans Modern Warfare 3. Comme Activision souhaite que ça soit limpide dans la tête de sa communauté, nous n'échappons pas à un exemple :

Si MW3 n'a pas le véhicule amphibie tactique, ou une pièce spécifique d'équipement tactique dans tous les modes de jeu, tous les skins que vous avez débloqués pour ces objets dans MW2 ne seront pas dans MW3.

La bonne nouvelle c'est que tous les opérateurs et skins d'opérateur qu'un joueur a pu débloquer dans Modern Warfare 2 seront également transférés dans Call of Duty Modern Warfare 3. Elle est pas belle la vie ?

Un jeu qui promet du lourd

Ce nouvel épisode de Call of Duty s'annonce être très lourd. Vous pouvez vous en faire une idée grâce à la bande-annonce ci-dessus. Dans le teaser, on aperçoit un bref extrait de ce qui ressemble à la fameuse attaque “No Russian” menée par la cellule terroriste de Makarov. Est-ce le nouvel antagoniste de ce nouveau jeu ? Ça y ressemble fortement. Modern Warfare 3 sortira le 10 novembre 2023 et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Oui, bonne nouvelle, l'ancienne génération de consoles en profite aussi.