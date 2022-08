En l'espace d'un an, Call of Duty semble avoir perdu de son aura. Activision Blizzard annonce une fuite massive de joueurs au deuxième trimestre, même s'il y a du mieux par rapport au premier.

Call of Duty sous la barre des 100 millions de joueurs

Pour la première fois depuis trois ans, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de Call of Duty ne dépasse pas les 100 millions. Au deuxième trimestre, il n'était « que » 94 millions contre 100 millions auparavant, avec même un pic à 150 millions qui peut s'expliquer par la sortie de Call of Duty Mobile. Cette baisse s'est directement traduite par un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation inférieurs à 2021 pour Activision. Une diminution qui reflète l'engagement moins important des joueurs vis-à-vis de la licence.

Comment est-ce possible ? Il y a un coupable principal : Call of Duty Vanguard. De l'aveu même de l'éditeur, cet épisode s'est planté dans les ventes et n'a donc pas répondu aux attentes. Mais ce n'est pas l'unique raison car King, la branche mobile qui produit King, a également perdu des joueurs. Même PlayStation et Xbox font face à un engagement plus faible. Peut-être en lien avec la pandémie ? Après deux ans de privation, les gens sont peut-être moins enclins à squatter devant la TV. Les températures n'aident pas non plus à se motiver à lancer des parties. Bref, il y a peut-être des causes qui ne sont pas directement liées.

Call of Duty Modern Warfare 2, attendu le 28 octobre 2022, va devoir remotiver les troupes et sur la durée. En effet, il pourrait ne pas y avoir de nouveau CoD en 2023. Activision fait état d'un « contenu premium payant » l'année prochaine, mais ça pourrait seulement être un DLC.

Une baisse mais pas de concurrents

Malgré ce petit passage à vide, Call of Duty reste l'une des franchises les plus populaires, tous secteurs confondus. Cette popularité fait d'ailleurs peur à PlayStation d'une certaine manière puisque si CoD devient une exclusivité Xbox, après le contrat qui lie Sony et Activision, le constructeur japonais pourrait voir une partie de son public partir. Ou à minima privilégier d'abord une Xbox Series au lieu d'une PS5.

Cette baisse de fréquentation devrait par contre faire plaisir au Dr Disrespect. Le streamer développe son FPS Deadrop, un jeu avec des NFT supposé mettre à genoux Call of Duty. L'espoir fait vivre comme on dit !