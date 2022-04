Malgré le four de Call of Duty Vanguard, cet épisode sera alimenté autant que possible. D'ailleurs, Snoop Dogg rejoindra cet opus dans quelques jours en tant qu'opérateur. Et pour mieux s'armer pour la suite des festivités, l'éditeur voit déjà plus loin avec un CoD 2024. Rien d'officiel, mais voici les informations qui auraient fuité à son sujet.

Sledgehammer Games sur le nouveau Call of Duty

D'après Tom Henderson, le CoD 2024 est visiblement développé par les développeurs de Sledgehammer Games. Ses sources lui auraient également dit que le jeu serait déjà dans sa phase de pré-production.

Est-ce que ce sera encore pendant la Seconde Guerre mondiale ? Rien n'est sûr, mais le scénariste du précédent titre souhaiterait écrire des histoires pour Call of Duty Vanguard 2 et 3.

Nous sommes entrés dans ce processus en nous demandant : "Comment créer des personnages emblématiques pour CoD, en sachant qu'il n'y en pas véritablement pour l'instant. Quand vous pensez à Halo, vous pensez à Master Chief, mais quand vous pensez à Call of Duty, il n'y a pas ce type de personnages qui reste en mémoire. Et donc, nous nous sommes posés la question de savoir "Quels pourraient être nos personnages phares de CoD ?", car nous voulons faire Vanguard 2 et Vanguard 3 parce que nous avons deux autres histoires que nous aimerions vraiment raconter avec ces protagonistes.

Voilà donc une piste pour ce volet qui devrait normalement sortir en 2024, puisqu'il y aura logiquement une pause d'un an.

Warzone, le battle royale free-to-play d'Activision

Quand sort Warzone 2 ?

Pour la fin 2022, Activision remplira son planning avec Call of Duty Modern Warfare 2. Warzone 2 viendra quant à lui combler le calendrier en 2023 en l'absence d'un nouveau soft. Mais quand exactement ?

Selon @TheGhostOfHope, qui aurait leaké des détails sur la franchise par le passé, Warzone 2 serait disponible en mars 2023.