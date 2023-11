Le lancement de Call of Duty Modern Warfare 3 n'est certainement pas celui espéré par Activision. Le jeu déçoit énormément et se fait même détruire sur la Toile.

La licence CoD semble plus en difficulté que jamais ces dernières années. Après un Vanguard décevant, Modern Warfare 2 a remonté la pente au point d'établir un record historique, sans pour autant convaincre tout le monde. La sortie de Call of Duty Modern Warfare 3 était donc attendue. Mais le succès pourrait ne pas être au rendez-vous.

Call of Duty Modern Warfare 3 couronné pire jeu de la saga

Les as de la gâchette peuvent découvrir le reboot / remake de Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Une réussite ? Pour l'instant, on est loin du compte. Si Modern Warfare 2 est devenu le jeu le plus rapidement vendue de la saga, MW3 est l'épisode le plus mal noté de toute la franchise. Un titre peu flatteur qui était jusqu'alors détenu par Call of Duty Vanguard. Mais cette revisite d'un classique PS3 / 360 fait bien pire.

Au moment de publier cet article, Modern Warfare 3 écope d'une note de 50/100 pour 33 tests. Les 441 avis des joueurs ne sont pas plus cléments puisque la moyenne plafonne à 1,5/10. À titre de comparaison, le décevant Vanguard est à 73/100 et 3,6/100. La différence est donc flagrante et ça se ressent dans les critiques. « Il y a 10 ans, la sortie d'un jeu Call of Duty aussi médiocre aurait fait scandale. Aujourd'hui, c'est le symbole d'une franchise qui a désespérément besoin de se confronter à la réalité » résume VGC. Selon nos confrères, et de nombreux autres retours, la campagne solo est extrêmement bâclé et l'ensemble s'apparente davantage à un pack de DLC.

Au niveau des ventes, on pourrait également assister à une chute comparé à l'année dernière. Au Royaume-Uni, les ventes physiques de Call of Duty Modern Warfare 3 sont en déclin de 25% par rapport à Modern Warfare 2. 72% des copies écoulées l'ont été sur PS5, 20% sur Xbox Series / One et 8% sur PS4. Pour déterminer si ce sera un échec ou non, il faudra attendre les données à travers le monde. Y compris les chiffres pour le dématérialisé. Il est possible que le jeu remonte au moins la pente grâce au numérique en Angleterre, ce modèle de consommation étant plus populaire là-bas.

Un développement chaotique expliquerait bien des choses

La chute fulgurante de la notation de Call of Duty Modern Warfare a été mis en image par VGC, et le résultat est sans appel. Mais on remarque tout de même déjà une forte baisse lors de la sortie de l'original en 2011. Comment expliquer un tel désastre au niveau des retours presse et joueurs ? Selon Bloomberg, le développement aurait été chaotique. Et le fait de passer d'un gros DLC pour Modern Warfare 2 à un jeu complet n'y est pas étranger. Afin de ne pas dévier du calendrier fixé par Activision, les développeurs auraient été pressés comme rarement, avec un crunch intensif, multipliant ainsi les heures supplémentaires de nuit et les week-ends. Le moral des équipes aurait donc forcément été affecté, d'autant que des problèmes organisationnels se seraient ajoutés à tout cela.

Crédits : VGC (VideoGamesChronicle).

Et force est de constater que ces soucis rapportés par Bloomberg se retrouvent dans les critiques et le sentiment général à l'encontre de Call of Duty Modern Warfare 3. Mais comme souvent avec la série, il y a les avis négatifs et l'après-lancement. Si les ventes sont au rendez-vous, est-ce que les méthodes changeront ? Pas si sûr, à moins que Xbox, qui est désormais propriétaire d'Activision Blizzard, fasse un grand nettoyage.