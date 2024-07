Doucement mais sûrement, l'usage de l'intelligence artificielle se démocratise. Des acteurs majeurs du jeu vidéo s'y intéressent de près, non sans soulever quelques inquiétudes. Chez Activision, la chose serait déjà bien implantée, notamment sur la très lucrative licence Call of Duty. Et c'est justement pour maximiser cet aspect de la franchise que le géant américain a pris une décision controversée.

L'IA dans le viseur d'Activision et Call of Duty

L'intelligence artificielle est un outil qui suscite autant l'excitation chez les uns que l'inquiétude chez les autres. D'un côté, il s'agit d'un moyen de réduire les coûts et le temps de production de certaines tâches rébarbatives ou créations. De l'autre, son usage soulève de sérieuses interrogations quant à son aspect éthique (deep fakes, usurpation d'identité. Peut-elle par ailleurs vraiment remplacer de véritables personnes, compte tenu de leur pertinence encore limitée sans une modération humaine ?

Un ancien employé d'Activision ayant travaillé sur Call of Duty Modern Warfare 3 a notamment tiré la sonnette d'alarme. Il a ainsi pris sur lui de partager avec WIRED des e-mails d'Activision montrant un profond intérêt pour l'intelligence artificielle. Ceux-ci remontent à début 2023. L'ogre américain n'a visiblement pas attendu longtemps pour passer de la simple curiosité à une application concrète. En fin de la même année, cet opus de Call of Duty aurait en effet accueilli son premier skin payant créé en partie par l'IA. « Je me rappelle que les dirigeants se vantaient d'avoir utilisé des outils comme Midjourney pour optimiser les temps de production », indique l'ex-employé d'Activision.

Ce skin payant aurait en partie été créé grâce à l'IA. © Activision

Des skins payants faits avec l'aide de l'IA, ça ne passe pas

De nombreux employés travaillant sur la création des très lucratifs skins payants pour Call of Duty auraient par ailleurs été régulièrement « encouragés » à recourir à l'intelligence artificielle. Il convient de noter que celle-ci n'est pas capable de créer par elle-même de tels skins... pour l'instant. Une intervention humaine reste nécessaire, en tout cas au vu des capacités encore limitées d'outils tels que Midjourney. Certains utilisateurs ont toutefois relevé que le design de certains skins payants récents laissaient sérieusement à désirer, suggérant que ceux-ci auraient bien été élaborés avec l'assistance d'une quelconque IA.

Alors que Sony et Naughty Dog ont fait les frais d'une vive polémique concernant la volonté d'utiliser l'intelligence artificielle à l'avenir, il n'est pas surprenant qu'Activision et Call of Duty soient également éclaboussés à leur tour. Cela suffira-t-il toutefois à motiver Activision à revoir sa copie, ou l'appât du gain est-il trop fort ? Doit-on s'attendre à ce que l'IA soit également impliquée sous une forme ou une autre dans Call of Duty Black Ops 6, au détriment d'employés de chair et d'os ? L'avenir nous le dIrA.

Source : WIRED