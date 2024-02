Dans la sphère vidéoludique, on est toujours à l'affût des bons plans. On ne sait jamais sur quel jeu ça peut tomber, et c'est ce qui rend la recherche encore plus excitante. A ce sujet, dès maintenant, les joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone ont l'opportunité d'obtenir du contenu gratuitement. Sur le papier, c'est une offre vraiment alléchante, mais il y a une petite précision. En effet, tous les joueurs ne vont pas pouvoir en profiter pour une raison très simple.

Du beau contenu gratuit pour Call of Duty Modern Warfare 3

Pour être plus précis, deux types de récompenses sont accessibles. D'abord, il y a celles qui sont à destination des abonnés à Amazon Prime Gaming, et uniquement pour Call of Duty Modern Warfare 3. Du coup, si vous n'avez pas de compte, vous n'y aurez pas accès (vous pouvez toujours en emprunter un). Le contenu porte un nom bien précis, « En Selle », et il va vous permettre de récupérer des objets bien précis. On a, par exemple, l'autocollant « Tu es rapide ? » ou le Skin d'opérateur Jabber pour l'Observateur de Portée.

Mais ce n'est pas tout. Vous avez également accès à un écran de chargement spécial baptisé « La vie de cow-boy » ou une carte de visite « Pistolets au crépuscule ». Comme vous pouvez le constater, on a un certain thème qui ressort de toutes ces récompenses pour Call of Duty Modern Warfare 3. En tout cas, c'est clairement alléchant, et bonne nouvelle, vous avez jusqu'au 21 mars 2024 pour vous en emparer. Vous avez donc largement le temps de vous rendre sur Prime Gaming pour réclamer ça.

Observateur de Portée - Skin d'opérateur Jabber

Vieux Mortel - Plan d'arme DG-56 AR

Pistolets au crépuscule - Carte de visite

Tu es rapide ? - Autocollant

La vie de cow-boy - Écran de chargement

Warzone n'est pas en reste

Maintenant, on passe aux récompenses accessibles via un abonnement au PlayStation Plus. Cette fois, ça s'adresse aussi bien à MW3 qu'à Call of Duty Warzone. En effet, le Pack de Combat 2 (Décomposition) est actuellement disponible, et ce, sans frais supplémentaires. C'est un beau cadeau qui est là pour fêter l'arrivée de la Saison 2. Au menu, on retrouve donc une apparence d'Opérateur pour Lockpick, 2 plans d'arme, mais aussi un emblème spécial. On va vous mettre la liste complète ci-dessous, vous allez voir, il y a de quoi faire.