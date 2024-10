Call of Duty Black Ops 6 approche à grands pas et dévoile maintenant les bonus à gagner ainsi que certains détails sur sa campagne solo. Ça donne clairement envie.

Call of Duty: Black Ops 6 arrive bientôt, et Activision a dévoilé des informations alléchantes sur la campagne solo de ce nouvel opus. Prévu pour le 25 octobre 2024, ce jeu promet une aventure intense et variée, tout en intégrant des fonctionnalités qui plairont aux fans de longue date.

Une campagne sous tension pour Call of Duty Black Ops 6

Le mode campagne de Black Ops 6, développé par Raven Software, nous plonge en 1991 pendant la Guerre du Golfe. Cette période historique sert de toile de fond à une aventure qui vous fera voyager à travers le monde, avec des missions se déroulant au Koweït, en Irak, à Washington D.C., et même en Union Soviétique. Le tout est pensé pour ressembler à un blockbuster hollywoodien, accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu'aux fans de la série.

Le lead narrative designer Murray Kraft a décrit la campagne comme étant très diversifiée, avec des environnements vastes où les joueurs pourront adopter des stratégies différentes à chaque mission. L’un des points forts du jeu est la rejouabilité : selon les décisions prises, les résultats des missions peuvent varier. Chaque joueur vivra donc une expérience légèrement différente, ce qui pousse à revenir pour explorer d'autres possibilités.

Des récompenses à la clé

Un élément central de la campagne de Black Ops 6 est le Safehouse, une base où vous pourrez vous reposer entre les missions et gérer vos améliorations. En collectant de l’argent durant les missions, vous aurez la possibilité d’améliorer le Safehouse, débloquant ainsi de nouvelles capacités et des équipements supplémentaires. Cela ajoute une dimension stratégique qui permettra aux joueurs de personnaliser leur approche en fonction des défis à venir.

Finir les missions dans la campagne ne sera pas seulement gratifiant pour le mode solo. En effet, les améliorations du Safehouse débloqueront également des récompenses pour le multijoueur et le mode Zombies. Ces récompenses incluent des skins, des plans d'armes et même des finish, de quoi personnaliser votre expérience en ligne et vous démarquer des autres joueurs.

Source : Activision