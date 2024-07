C'est officiel ! Vous allez pouvoir tester Call of Duty Black Ops 6 très bientôt avant même sa sortie. Voici les dates, horaires et informations sur ces deux sessions.

Call of Duty Black Ops 6 sera disponible le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Battle.net, Microsoft Store, Steam). Et comme annoncé par le constructeur, le jeu sera « offert » dans le Xbox Game Pass dès son lancement. Une bonne manière de booster les serveurs du multijoueur à la sortie. Pour se préparer à l'affluence des joueuses et des joueurs, Activision va organiser prochainement deux betas. Comme souvent, celles et ceux qui précommandent le titre pourront y jouer avant les autres.

Le leak de la beta de Call of Duty Black Ops 6 se confirme, même si les dates étaient inexactes. Lors d'un podcast officiel, Activision a apporté tous les détails sur ces sessions. D'abord, sachez que Treyarch et Raven Software communiqueront sur leur jeu le 28 août durant un nouveau CoD: Next, qui sera diffusé sur YouTube et Twich. Ensuite, deux jours plus, tard, toutes celles et ceux qui ont précommandé cet épisode, ou qui sont abonné(e)s au Xbox Game Pass, auront accès au week-end 1 de la bêta en accès anticipé. La bêta ouverte, accessible à tout le monde, débutera quant à elle deux jours après la fin de la première.

Pour y voir plus clair, voici les dates et horaires des deux betas de Call of Duty Black Ops 6 :

Beta en accès anticipé : du vendredi 30 août à 19h00 au mercredi 4 septembre 2024 à 19h00 Disponible pour les précommandes sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et pour tous les abonnés Xbox Game Pass

: du au Beta ouverte : du vendredi 6 septembre au lundi 9 septembre 2024 à 19h00 Accessible à tout le monde sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC

: du au

Durant ces bêtas, le multijoueur de Call of Duty Black Ops 6 sera jouable, mais pas son solo évidemment. Une campagne qui, on le rappelle, nécessitera une connexion internet. Enfin, la dernière information à retenir concerne celles et ceux qui précommanderont l'édition Coffre d'armes. Ces personnes pourront essayer l'un des quatre opérateurs du Pack Prédateurs VS Proies (Park, Adler, Brutus, Klaus) et l'une des cinq armes de la collection Virtuose.