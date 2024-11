Comme ses prédécesseurs, Call of Duty Black Ops 6 va régulièrement continuer à s'agrémenter en nouveaux contenus, notamment à travers le désormais traditionnel système de saisons. Cela commence donc très bientôt pour le dernier titre phare d'Activision, avec une Saison 1 qui s'annonce bien garnie.

Sorti le 25 octobre dernier sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, Call of Duty Black Ops 6 se présente globalement comme un vent de fraîcheur bienvenu. Son temps de développement de quatre ans semble lui avoir fait du bien, avec notamment une campagne solo réussie, l'ajout de l'omni-mouvement ainsi qu'un jeu de base déjà bien fourni en activités multi. Ce n'est toutefois que le début du voyage. Sa première Saison a ainsi récemment été annoncée, et lancera les hostilités le 14 novembre.

Le plein de nouveautés sur le multi et Warzone

Et le programme de cette première saison de Call of Duty Black Ops 6 semble bien chargé. À commencer par l'intégration de Warzone, le Battle Royale free to play à la sauce Call of Duty. Cette intégration s'accompagne d'une toute nouvelle map Resurgence baptisée Area 99. En parlant de maps, la Saison 1 va en rajouter six pour le multi, dont le retour de l'iconique map Nuketown comme suit :

Hideout (Au lancement - 6v6)

Extraction (Au lancement - 6v6)

Hacienda (Mid-Saison - 6v6)

Nuketown Holiday (Mi-Saison - 6v6)

Heirloom (Au lancement - 2v2/6v6)

Racket (Mi-Saison - 2v2/6v6)

Sept nouvelles armes et deux nouveaux modes multi vont également rejoindre Call of Duty Black Ops 6 dans le cadre de la Saison 1. Nous avons d'un côté Pillage, qui implique de récupérer des barres d'or dans des caisses et les ramener dans le coffre de l'équipe. Nous avons également le populaire mode Prop Hunt, nous permettant de nous transformer en objets du décor pour échapper à un Chasseur.

Les zombies font aussi peau neuve

La Saison 1 de Call of Duty Black Ops 6 n'oublie pas non plus le très populaire mode Zombies, en meilleure forme que jamais sur ce nouvel opus. Celui-ci va en effet recevoir une nouvelle map, la Citadelle des Morts (déployée toutefois à la Mi-Saison), et un nouveau mode de jeu. Le tout verra également l'arrivée de tous nouveaux et toujours plus terribles zombies, histoire de pimenter l'expérience. Tout ceci arrivera donc le 14 novembre à venir, à l'occasion d'une mise à jour massive, qui devrait également comprendre son lot de correctifs et ajouts de diverses fonctionnalités.

Source : PlayStation.Blog