Activision s'est récemment fendu de bonnes nouvelles pour une large frange des joueurs de Call of Duty Black Ops 6 et Warzone, et plus particulièrement les joueurs compétitifs.

Dans un Community Update récemment publié, Activision se penche sur de nombreux changements à venir sur la partie multijoueur de Call of Duty Black Ops 6 et son Battle Royale Warzone. Ce nouveau billet s'intéresse plus particulièrement à l'interminable lutte de l'éditeur sur sa franchise FPS phare contre les tricheurs. Plusieurs mesures fortes et salutaires s'annoncent donc sur cet éternel théâtre de guerre.

La guerre de l'ombre contre les tricheurs sur Call of Duty Black Ops 6 et Warzone

Victime de son succès, la franchise Call of Duty est notoirement un vivier très favorable aux tricheurs et aux vendeurs de logiciels de triche. Sur chaque épisode, Activision mène une guerre sans fin et sans merci contre ces derniers. Sa dernière arme en date, Ricochet, une solution anti-triche basée sur le kernel des machines des joueurs (un processus potentiellement néfaste d'un point de vue sécurité des données personnelles), mais assurant également une surveillance côté serveur, n'a malheureusement pas empêché les tricheurs de pulluler Call of Duty Black Ops 6 et Warzone.

Dans son dernier Community Update, Activision indique ainsi avoir banni plus de 136 000 tricheurs des parties classées depuis la sortie de Call of Duty Black Ops 6. Afin « d'améliorer l'expérience de jeu », la Saison 2 du jeu, et par extension Warzone, fera l'objet d'une nouvelle mesure pour assainir les parties classées des deux titres. Cela va prendre la forme d'une mesure radicale : la possibilité pour les joueurs consoles de désactiver le cross-play pour les parties compétitives. Étant donné que les tricheurs sont beaucoup plus présents sur PC, une telle décision semble être salutaire pour les joueurs consoles.

Quid en revanche des joueurs PC de Call of Duty Black Ops 6 et Warzone ? À partir de la Saison 2 à venir et au-delà devraient arriver divers nouveaux moyens de lutter contre les tricheurs. À commencer par l'introduction de nouveaux systèmes de détection et d'avertissement, afin de traquer des comptes alternatifs de tricheurs bannis. Ricochet devrait également se renforcer de nouvelles capacités, dont un système d'authentification pour mieux cibler les tricheurs. Cela suffira-t-il à sonner le glas des tricheurs pour la franchise FPS phare ? L'avenir nous le dira.

