Call of Duty Black Ops 6 arrive et prépare sa sortie, mais une découverte risque de calmer certains joueurs en quête de challenge supplémentaire.

On approche de la sortie du nouveau Call of Duty Black Ops 6 qui verra le jour sur consoles et PC dès le 25 octobre prochain, et les nouvelles pleuvent. Le jeu prépare bien évidemment son lancement et nous a donné toutes les informations à son sujet. Heure de lancement, date de préchargement… la totale. Mais là c’est une découverte toute bête qui déçoit les chasseurs de trophée et risque de jeter un froid à bon nombre de joueurs.

Call of Duty Black Ops 6 va faire des déçus parmi les joueurs PS5

En jetant un œil de plus près aux détails de ce nouveau COD sur PS5, des joueurs ont relevé un détail anodin pour certains, mais qui va aussi en décevoir beaucoup : Call of Duty Black Ops 6 est considéré comme une simple DLC pour sa version PS5. Un statut qui ne manquera pas de faire sourire les sceptiques qui critiquent chaque année la franchise, peu importe la qualité du jeu. Mais pour les fans, le fait que le jeu soit considéré comme un contenu additionnel de Call of Duty Modern Warfare 2 signifie surtout qu’il n’y a pas de trophée de platine. De nouveaux défis sont bien ajoutés, mais il n’y aura pas le Graal ultime.

La raison est toute simple. À la sortie de COD Modern Warfare 2, la licence COD a changé de formule en se transformant en une énorme entité unique regroupant à la fois les expériences dites premium (les jeux annuels) et Call of Duty Warzone. En résultat un fichier colossal de plusieurs centaines de Giga à télécharger pour venir y greffer par la suite chaque nouveau jeu et tout le contenu qui va avec. C’est ce qu’il va se passer avec COD BO6 du coup, qui va perdre dans le même temps son fameux trophée platine, récompense ultime pour les chasseurs de trophées. Pour rappel, ce fameux collectible numérique n’offre absolument aucune récompense tangible, mais il a une certaine valeur pour beaucoup de joueurs.

A noter cependant, que la version PS4 du jeu proposera quant à elle un trophée platine. La raison est obscure, d'autant qu'on nous demande de faire exactement la même chose que sur PS5, à la différence qu'il y aura bien la récompense ultime sur la version old gen.

Source : PSthc, Pushsquare