Avec Call of Duty Black Ops 6, Activision a été victime de l'un des plus gros leaks de toute son histoire. Une véritable catastrophe qui a entrainé la divulgation des cartes du multijoueur, de l'intégralité des cinématiques du solo et même d'une version jouable. Oui, c'est improbable, mais plusieurs mois avant la sortie officielle sur consoles et PC, des internautes ont pu se faire la main dessus et n'ont pas hésité à inonder les réseaux avec des extraits de gameplay. Mais il est impossible de revenir en arrière et l'éditeur déroule son plan de communication comme prévu.

Call of Duty Black Ops 6 dévoile son solo

Le leak de Call of Duty Black Ops 6 a donc permis à des centaines de joueuses et joueurs de jouer au multijoueur en ligne (sans bot). À toutes fins utiles, on rappelle que le jeu ne sera disponible que le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il sera néanmoins accessible via deux bêtas. La première est organisée du 30 août à 19h00 au 4 septembre 2024 à 19h00, pour les abonnés Xbox Game Pass et ceux qui précommandent le titre, tandis que la seconde sera ouverte à toutes et tous dès le 6 septembre prochain à 19h00 jusqu'au 9 septembre à 19h00. Mais comme à chaque fois, ces sessions n'englobent que la partie multijoueur.

Inutile d'espérer mettre les mains sur la campagne solo de Call of Duty Black Ops 6. Ca n'arrivera pas avant la sortie. En guise de lot de consolation, Treyarch et Raven Software ont préparé un trailer pour la Gamescom 2024 avec une mission qui se déroule à Washington D.C. Le joueur doit infiltrer une soirée de levée de fonds, en toute discrétion, du moins au départ. Dès qu'on libère Russel Adler, ça part forcément en vrille avec des gunfights fidèle à la licence, et une évasion en moto. C'est le premier aperçu de la campagne solo, et pour ceux qui adhèrent, ça envoie du lourd.

« À la manière de Black Ops, l’histoire fictive s’appuie sur l’histoire de l’époque, vous plongeant dans une conspiration étrange et clandestine où une force obscure a infiltré le gouvernement américain. Quiconque résiste est qualifié de traître, obligeant les joueurs à contourner les règles pour la première fois pour combattre la machine même qui les a créés. Rien n’est ce qu’il semble être, et la vérité peut être difficile à comprendre, vous entraînant toujours plus profondément dans l’intrigue, la méfiance et les révélations psychologiques hallucinantes » rappelle le site officiel de Call of Duty Black Ops 6.

Source : chaîne YouTube officiel Call of Duty.