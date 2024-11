Plus rien n'arrête le rouleau compresseur Call of Duty Black Ops 6 qui dépasse toutes les attentes. Pour fêter ça, de jolies choses attendent les fans dès ce mercredi 27 novembre 2024.

Activision, Treyarch et Raven Software ne s'attendaient peut-être pas un tel succès, mais Call of Duty Black Ops 6 est bien un carton. Alors que les retours de Modern Warfare 3 étaient très tièdes avec un score Metacritic de 56/100 (presse), le nouveau jeu est actuellement à 83/100. Si la note des joueuses et joueurs n'est pas dans le vert, elle est toutefois bien supérieure pour cet épisode que le(s) précédent(s). Le titre dépasse aussi encore les attentes de l'éditeur et des développeurs à d'autres niveaux.

Des récompenses pour le carton de Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 connaît un succès fulgurant avec une hausse des ventes de 60% par rapport à l'an dernier. Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, on sait également que le nouvel opus a boosté le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass, ce qui était l'un des buts recherchés par la firme de Redmond. Ce triomphe indiscutable a été célébré par le compte X officiel de la franchise avec des données supplémentaires et pas des moindres. C'est tout bonnement le plus gros démarrage de toute la série, durant les 30 premiers jours post-lancement. Call of Duty Black Ops 6 explose donc un record absolu et historique pour la licence, et a fait plein d'annonces suite à cela.

Dans le détail, on apprend que ce mois de sortie a été le plus important en termes de nombres de joueurs, d'heures jouées ou de matchs réalisés. En effet, dans ces trois catégories, Call of Duty Black Ops 6 est numéro 1. Aucune information n'a en revanche été partagée sur le nombre de copies vendues par exemple. Pour remercier les fans, ainsi que toutes celles et ceux qui ont squatté les serveurs depuis la sortie, il y aura un week-end double XP du mercredi 27 novembre 2024 au dimanche 1er décembre prochain. Un doublement de l'expérience également disponible sur Warzone comme d'habitude.

De plus, les équipes de Call of Duty Black Ops 6 sont heureuses d'annoncer le retour des playlists Stakeout 24/7 / Hardcore Stakeout 24/7, et du mode Prop Hunt (Caméléon) qui est un cache-cache. Le principe ? Une équipe doit dissimuler sa présence, en devenant n'importe quel objet de décor, tandis que la seconde doit les démasquer en se fiant notamment à une indication sonore qui se déclenche toutes les 30 secondes. La semaine dernière, Black Ops 6 a sorti un nouveau patch pour calmer la colère des joueurs.

