Call of Duty: Black Ops 6 promet déjà d’être un immense succès. La bêta a été un véritable triomphe, et tout laisse à penser que la suite s’annonce historique pour la franchise.

La bêta de Call of Duty: Black Ops 6 a marqué un véritable tournant dans l’histoire de la franchise. Terminée le 9 septembre 2024, elle a battu plusieurs records, devenant la plus grande bêta multijoueur jamais organisée pour un jeu Call of Duty. Cela montre clairement l'énorme attente qui entoure ce jeu, dont la sortie officielle est prévue pour le 25 octobre 2024.

Une bêta record pour le prochain Call of Duty

Selon Activision, la bêta de Black Ops 6 a établi des records à plusieurs niveaux. Le plus grand nombre de joueurs connectés, le plus grand nombre d’heures jouées et le plus grand nombre de parties disputées. De plus, l'engagement par joueur, mesuré en heures de jeu, a également atteint des sommets. Ce succès témoigne de l'intérêt massif des fans et de la qualité du contenu proposé durant cette phase de test.

Le lancement anticipé de la bêta de Call of Duty: Black Ops 6 était réservé aux joueurs ayant précommandé le jeu ou aux abonnés à certains degrés spécifiques du Game Pass, notamment l'Xbox Game Pass Ultimate. Ces offres permettent aux joueurs d’accéder à des contenus exclusifs et des avantages sur des jeux très attendus. Par la suite, la bêta a été ouverte à tous les joueurs, du 6 au 9 septembre, élargissant l’audience et permettant à un public encore plus large de tester le jeu avant sa sortie officielle.

Black Ops 6 et le Game Pass

L’une des grandes nouveautés de cette édition est que sera le tout premier jeu de la franchise à être disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie. C’est une avancée significative pour les abonnés, qui pourront accéder au jeu dès le 25 octobre sans frais supplémentaires. Cela pourrait bien changer la façon dont les jeux Call of Duty sont consommés. Tout en ouvrant la porte à une nouvelle audience.

Cependant, Activision a annoncé qu’il n’y aurait pas d’accès anticipé à la campagne solo. Les fans devront attendre le jour de la sortie officielle pour l'histoire complète du jeu.

