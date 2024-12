Le 13 décembre, Call of Duty Black Ops 6 s'offrait en effet une semaine de tour de piste gratuit sur PC (via Steam ou Battle.Net), PS5 et Xbox Series. Cette offre d'essai gratuite se terminera donc le 20 décembre. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en profiter, vous avez encore un peu de temps à votre disposition pour ce faire. Histoire de vous aider à savoir ce qui est à votre disposition, on vous propose un résumé des activités proposés jusqu'à ce vendredi.

Dernier rappel pour le tour de piste gratuit de Call of Duty Black Ops 6

Si vous ne disposez pas d'un abonnement au Xbox Game Pass et que Call of Duty Black Ops 6 vous intrigue, la seule alternative est de l'acheter. Activision s'est ainsi fendu d'une opération séduction autour de son dernier gros FPS sorti fin octobre. Jusqu'au 20 décembre, vous pouvez donc essayer gratuitement son multijoueur et son mode Zombies. La campagne solo nous proposant de voyager dans le vaste monde des conspirations dans les années 90 est malheureusement exclue de cette offre.

Durant les derniers jours qui vous sont impartis pour essayer Call of Duty Black Ops 6 sans bourse délier, vous pourrez donc accéder à son mode multijoueur, et également profiter de la récemment lancée Saison 1 du jeu. Vous avez ainsi à votre disposition six maps, dont la célèbre Nuketown, à parcourir via cinq modes de jeu (Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed et Kill Order). Vous pouvez également essayer le mode Prop Hunt, qui propose un peu d'originalité et de loufoque dans ce monde de brut.

Enfin, le célèbre mode Zombies propre à la licence, façon Call of Duty Black Ops 6, sera également disponible gratuitement. À ce titre, vous aurez accès aux maps Liberty Falls et Terminus, dans leurs versions Standard comme Dirigée. Parviendrez-vous, avec vos coéquipiers, à survivre aux hordes de zombies à vos trousses ? Vous avez encore quelques jours pour le découvrir sans débourser un centime. Une fois le 20 décembre passé, il faudra malheureusement passer à la caisse, ou vous abonner au Game Pass, si cet aperçu vous a convaincu.

