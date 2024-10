Pour que la sortie se déroule sans accroc, une toute nouvelle mise à jour est disponible pour Call of Duty: Black Ops 6. Idéale pour résoudre les bugs et les problèmes de stabilité.

Call of Duty: Black Ops 6 est officiellement disponible, et Treyarch ainsi qu'Activision viennent de publier une dernière mise à jour de dernière minute. Alors que les joueurs pensaient que l’update précédente marquait la fin des ajustements avant le lancement, ce nouveau correctif vise à garantir une expérience de jeu encore plus fluide. Les développeurs se concentrent principalement sur la stabilité du jeu, avec des corrections de bugs et des optimisations.

Une mise à jour axée sur la stabilité pour Call of Duty: Black Ops 6

Cette mise à jour finale de Call of Duty Black Ops 6 ne se concentre pas sur l’équilibrage des armes ou des cartes, mais bien sur la résolution des bugs qui pouvaient affecter la fluidité de jeu. Voici les principales améliorations apportées par ce correctif :

Stabilisation lors de la collecte de plaques d’identification dans le mode Kill Confirmed.

Résolution des bugs de stabilité pour des streaks de score comme le Valkyrie et le perk Vigilance.

Optimisations lors de l’utilisation d’armes et d’équipements, tels que les grenades fumigènes et les émotes.

Améliorations spécifiques pour la version PC, y compris la résolution de crashs liés au GPU et à la compatibilité avec #MW3.

Ces ajustements techniques permettent aux joueurs d’aborder le jeu avec une meilleure fluidité et moins d’interruptions. Une excellente nouvelle quand on sait que le FPS est tout juste disponible. Cela devrait permettre de réduire le plus gros des problèmes.

Des premiers avis positifs

Certains joueurs, utilisant le décalage horaire pour accéder au jeu depuis la Nouvelle-Zélande, ont déjà un aperçu de Black Ops 6. Ce lancement anticipé montre un accueil globalement positif, notamment pour le mode Zombies, que beaucoup décrivent comme un retour aux sources après des variantes moins bien accueillies dans les récents Call of Duty. Pour le reste, le jeu est maintenant disponible.

Source : Activision