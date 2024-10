Bonne nouvelle pour les joueurs de Call of Duty Black Ops 6 qui rencontrent des bugs et divers problèmes : une mise à jour permet de grandement améliorer les choses.

Activision vient de lancer une grosse mise à jour pour Call of Duty Black Ops 6. Ce patch corrige plusieurs aspects du jeu, du matchmaking au mode Zombies, en passant par les loadouts et la stabilité générale. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui cherchent une expérience plus fluide et équilibrée.

Changements globaux pour Call Of Duty Black Ops 6

On note sur Call Of Duty Black Ops 6 plusieurs améliorations concernent les menus et les options. Désormais, le dernier loadout sélectionné sera bien en surbrillance lorsque vous ouvrez le menu en jeu, facilitant son choix. L’animation de l’opérateur Bailey a été corrigée pour éviter les bugs visuels, et l’option "Mute Licensed Music" fonctionne enfin correctement pour ceux qui préfèrent jouer sans musique sous licence.

La mise à jour cible aussi des bugs dans le mode multijoueur. Sur les cartes Babylon, Lowtown et Red Card, des exploits permettant aux joueurs de sortir des zones de jeu ont été corrigés. Red Card bénéficie aussi de quelques ajustements pour une meilleure stabilité en partie.

Côté progression, les modes Team Deathmatch, Control, Search & Destroy et Gunfight voient leur XP et XP d'armes augmentés. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui trouvaient les gains un peu faibles. En matchmaking, un bug a été corrigé pour remplacer rapidement un joueur qui quitte une partie, permettant de maintenir l’action sans interruption.

Équipement et autres modes

Les joueurs du Firing Range peuvent maintenant choisir un loadout sans restriction de niveau, idéal pour tester différentes configurations. En Private Match, la partie ne s’arrête plus si une équipe est vide, et le Theater gagne en stabilité pour mieux visionner les clips enregistrés. La mise à jour inclut aussi des corrections pour le Training Course, améliorant la stabilité des serveurs. Au niveau de l’équipement tactique, l’XP des leurres a été retiré pour éviter les abus, et les bugs de stabilité liés aux grenades fumigènes sont corrigés.

Le mode Zombies reçoit aussi son lot d’améliorations. Sur la carte Terminus, un bug empêchant de terminer certaines quêtes secondaires a été résolu. Sur Liberty Falls, un problème qui stoppait le spawn des zombies a été corrigé pour garantir des vagues continues. Le GobbleGum “Wonderbar!” fonctionne maintenant comme prévu, offrant bien une arme Wonder au joueur. Divers correctifs pour la stabilité et les défis S.A.M. viennent parfaire l’expérience.

Enfin, des améliorations de stabilité dans les menus principaux apportent une expérience utilisateur plus fluide. Côté boutique, l'achat du C.O.D.E. Endeavor Pack met correctement à jour le contenu après l'achat.

Source : Activision