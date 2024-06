Call of Duty Black Ops 6 était un gros morceau de l'excellent Xbox Games Showcase d'hier soir. La présentation de son gameplay a fait forte impression. Mais tout cela est quelque peu entaché par différentes décisions d'Activision à l'égard de son dernier FPS en date.

Climat de Guerre Froide dans Call of Duty Black Ops 6

Après de nombreux leaks et bruits de couloir, Call of Duty Black Ops 6 a confirmé sa date de sortie le 25 octobre 2024 sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox Game Pass. Le titre proposera un gameplay particulièrement nerveux avec des sauts et glissades omnidirectionnels. Il y en aura pour tous les goûts avec une campagne solo ou en coopération, un multijoueur comme la licence sait le faire, et un mode zombie très apprécié.

Malheureusement, quelque soit le mode de jeu, Call of Duty Black Ops 6 demandera une connexion obligatoire, même pour jouer en solo. Activision justifie cela de la manière suivante : « Pour proposer des graphismes de la plus haute qualité tout en réduisant l'espace disque requis, le jeu utilisera un système de streaming de texture sur tous les modes de jeu. Cela signifie donc qu'il vous faudra être connecté de manière permanente à Internet, même pour la campagne. Celle-ci peut être jouée sans abonnement premium comme le Game Pass Core ou le PlayStation Plus ». Les joueuses et joueurs ayant une connexion instable ou pas d'accès à Internet du tout seront donc complètement sur la touche.

« La vérité ment », nous dit-on

Malgré cette volonté de réduire l'espace de stockage pris par le jeu, Microsoft a indiqué que le prochain Call of Duty va peser le poids indécent d'environ 300 Go (bon courage pour télécharger tout ça !). Ce poids gargantuesque prendrait également en compte Modern Warfare 2 et 3. Sauf que les objets collectés sur ces deux derniers ne seront pas transférés dans Black Ops 6. Un mal pour un bien, afin d'éviter un carnaval de la Guerre Froide ? Cela dépend de la sensibilité de chacun à l'idée de perdre tout ce contenu gagné ou acheté. Il faudra quoi qu'il en soit lui laisser énormément de place sur son disque le 25 octobre.