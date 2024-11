Call of Duty Black Ops 6 a déployé une nouvelle mise à jour avec des améliorations pour la campagne, le multijoueur (modes, armes...) et plus encore. Voici les changements.

Après avoir parcouru la campagne solo étonnante de Call of Duty Black Ops 6, et avoir squatté les serveurs multijoueur pendant plusieurs heures, Treyarch livre ici l'un des meilleurs épisodes de la licence à notre sens. Et pour cause, après de longues années de stagnation, cette nouvelle aventure crée enfin la surprise et dépoussière une formule qui faisait du surplace. Il y a encore des problèmes énervants, comme des soucis de spawn kill, mais ça avance et c'était presque inespéré.

Une nouvelle mise à jour (4/11/2024) pour Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 est un giga carton, mais comme souvent pour les gros titres, il n'est pas rare que les joueuses et joueurs rencontrent des problèmes au lancement. C'est d'ailleurs pour cela que les développeurs ont sorti un patch en urgence à la sortie pour remédier à de vilains bugs qui pouvaient affecter la fluidité. Après une deuxième update, le jeu a accueilli sa nouvelle et troisième mise à jour ce lundi 4 novembre 2024. Quoi de neuf ?

Si vous avez accepté de payer 20€ pour l'option « Mode Casque amélioré », vous pouvez en profiter puisque celle-ci a été réactivée dans les paramètres de Call of Duty Black Ops 6 sur toutes les plateformes. Du côté de la campagne, vous devriez moins rencontrer de plantages, ne plus être victimes d'une corruption de vos données au début de la mission solo « Most Wanted » ou du problème de scintillement de l'eau à certaines distances. Les récompenses de la planque ont été mises à jour également. Enfin, toujours sur le solo, des erreurs provoquant « des valeurs monétaires extrêmement positives ou négatives » ont été corrigées.

D'un point de vue général, la mise à jour de Call of Duty Black Ops 6 améliore sa stabilité lors de l'interaction avec le message du jour et les commandes vocales, affiche correctement les défis de Prestige réussis en multi et en zombies, et élimine un bug où Bailey n'avait pas la bonne arme en main dans le menu des opérateurs.

Des améliorations pour le multijoueur

À la surprise de personne, la mise à jour de Call of Duty Black Ops 6 est aussi responsable d'un rééquilibrage d'un bon paquet d'armes, d'équipements, des mouvements ou encore du taux de gain d'expérience. Avec ce patch, la mythique carte Nuketown, qui est disponible depuis le 1er novembre 2024, est jouable en partie privée. Un correctif, visant à réparer un bug qui faisait apparaitre les joueurs dans la Killcam avant la sélection de leur classe, a également été appliqué et la stabilité du mode Infecté a été améliorée.

Désormais, quand vous rejoignez une partie multijoueur de Call of Duty Black Ops 6, vous ne serez plus équipés automatiquement de la dernière classe sélectionnée précédemment. De même, vous ne trouverez plus la mort dès votre apparition lors du choix de classe. L'un des plus gros changements vient du réajustement de la logique de respawn sur plusieurs cartes. Si vous voulez vraiment tout savoir, les notes de patch complètes sont accessibles mais en anglais.

Source : site officiel CoD.