On se rapproche doucement mais sûrement du lancement de Call of Duty Black Ops 6. Un épisode qui marquera un tournant à bien des égards. D'abord, ce sera le premier jeu depuis que Microsoft a pris entièrement le contrôle d'Activision Blizzard suite au rachat. D'autre part, ce sera également le premier opus « gratuit » puisqu'il sera offert sans surcoût dans le cadre de l'abonnement Xbox Game Pass. Les changements ne s'arrêtent pas là et du point de vue du contenu, ça promet aussi.

De méchants leaks sur Call of Duty Black Ops 6

Si vous souhaitez en savoir plus sur Call of Duty Black Ops 6, rendez-vous le 28 août 2024 pour la prochaine présentation CoD: Next. Un événement qui aura lieu deux jours avant la mise en ligne des deux betas prévus pour tâter le multijoueur. On en verra donc beaucoup plus très prochainement, mais malheureusement pour Activision, tout a déjà leaké. Depuis quelques heures, le multi de Call of Duty Black Ops 6 fait l'actualité avec des images obtenues par l'internaute betterthanalaix. Ces clichés, qui ont été supprimés entre temps par l'éditeur, montrent notamment une nouvelle interface, les menus etc.

Mais l'un des éléments les plus intéressants, qui est encore visible aux yeux de tous, c'est la liste complète des cartes qui seraient disponibles dans Call of Duty Black Ops 6. D'après les informations glanées, il y aurait 20 maps dans les cartons, soit autant que Modern Warfare 3. Normalement, l'intégralité ne sera cependant pas accessible dès la sortie. En effet, au lancement, Treyarch a promis 16 cartes dont 12 normales en 6 contre 6 ainsi que 4 « Strike » maps en 2 contre 2 ou 6 contre 6.

Est-ce que ça fait de Call of Duty Black Ops 6 le plus gros jeu de la licence ? Non si l'on prend en compte MW3. En revanche, là où il se démarque totalement, c'est que les 16 maps seront entièrement originales. Parmi les autres cartes qui ont leaké, on retrouve toutefois de très gros classiques également comme Nuketown. À défaut d'avoir des images à se mettre sous la dent, voici les noms des maps de Call of Duty Black Ops 6 qui circulent sur la Toile.

Liste des maps de COD Black Ops 6

Nuketown

Vorkuta Mine

Vorkuta

Catacomb

Flat

Dig

Babylon

Train Graveyard

Russian Base

Socotra 2

Hacienda alt

Strip mall

Red Card

Firing Range 2

Veiled

Canals

Island

Pillage

Radar

Stealth

Crédits : Activision.

Source : Insider Gaming, betterthanalaix.