Le très attendu Call of Duty Black Ops 6 sera un gros morceau de la conférence Xbox à venir. Mais une annonce en particulier à son sujet se fait coiffer au poteau par un leak.

Les fans de la franchise FPS phare d'Activision surveillent au tournant la conférence Xbox dans le cadre du Summer Game Fest 2024. Call of Duty Black Ops 6 y occupera certainement une place importante. Mais une surprise a été éventée avant l'heure via un leak pour le moins... théâtral.

Coup de théâtre pour un leak sur Call of Duty Black Ops 6

Nous l'apprenions la semaine dernière, Call of Duty Black Ops 6 sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, après moult délibérations et rumeurs sur le sujet. Cela pourrait cependant s'accompagner d'une hausse du prix de l'abonnement au service phare de Microsoft. Nous pourrions avoir droit à plus de détail sur ce point durant l'énorme Xbox Showcase attendu le 9 juin à 19 heures chez nous.

Activision Blizzard, qui fait maintenant partie de Xbox, va en effet en profiter pour longuement nous présenter Black Ops 6. Il semblerait d'ailleurs que le géant américain gardait une petite surprise sur ce titre très surveillé. Mais un leak est venu troubler la fête de manière théâtrale. Un mode cinéma (ou « theater mode » en anglais), introduit dans Black Ops premier du nom en 2010, fera en effet son retour. Pour rappel, ce mode permettait aux joueurs de créer des mini-films et montages en toute simplicité en éditant les enregistrements de leurs dernières parties.

Déjà très populaire à l'époque, gageons que ce mode devrait connaître un essor fulgurant avec le prochain jeu de la licence. Celui-ci devrait d'ailleurs en profiter pour proposer des fonctionnalités modernes, pour rendre la création de clips encore plus poussée et facile d'utilisation. Leak oblige, il vaut toutefois mieux attendre la présentation officielle dans deux petits jours pour en avoir la certitude.