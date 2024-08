Attendu le 25 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, Call of Duty Black Ops 6 avait déjà fait l'objet d'un leak massif. Mais les choses ont depuis pris une tournure autrement plus grave. Dans le même temps, Treyarch donne enfin des nouvelles aux fans d'une composante très populaire de la licence : son mode Zombies.

Un nouveau leak massif pour Call of Duty Black Ops 6

Deux jours auparavant, d'important détails concernant Call of Duty Black Ops 6 avaient leaké, et plus précisément les cartes multi disponibles à son lancement. Aujourd'hui, un nouveau leak nettement plus dommageable se fait jour concernant le prochain opus développé par Treyarch. La version beta attendue fin août du titre a en effet été hackée, devenant accessible pour des centaines de joueuses et joueurs. Il s'agit toutefois d'un hack bien spécifique, qui ne concerne que des PS4 briquées.

Pire encore, cette version hackée de Call of Duty Black Ops 6 semble même être jouable en multijoueur, et pas seulement contre des bots. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle qui a également frappé Warhammer 40,000 Space Marine 2 il y a quelques semaines. Naturellement, Activision fait des pieds et des mains pour étouffer ce leak massif, en commençant par la suppression d'extraits de gameplay partagés sur la Toile.

Focus sur la nouvelle mouture du mode Zombies

En parallèle, la campagne de communication autour du jeu continue de tourner, en se concentrant cette fois sur le très attendu mode Zombies. Pour de nombreux joueuses et joueurs de la licence, il représente un jeu à part entière. Treyarch semble l'avoir bien compris et entend donc mettre le paquet sur celui de Call of Duty Black Ops 6. Dotée de son propre lore, cette composante du jeu qui suivra la trame narrative de Cold War s'illustre donc avec un trailer cinématique qui annonce déjà la couleur. Pour les connaisseurs, la nouvelle mouture impliquera un certain Edward Richtofen, jouable dans Black Ops 4, et proposera au lancement deux cartes. Comme le reste du jeu, le mode Zombies s'étoffera naturellement de nouveaux ajouts au fil du temps.

Après une déclinaison plutôt décevante dans un globalement très en-dessous Modern Warfare 3, les fans de ce mode surveillent ainsi de très près celui à venir dans Call of Duty Black Ops 6. Leur vœu sera très bientôt exaucé, comme l'indique la bande-annonce ci-dessous. Treyarch nous donne en effet rendez-vous demain, le 8 août, pour une présentation de gameplay en bonne et due forme de son très surveillé mode Zombies. Rappelons par ailleurs qu'une autre présentation plus globale du titre est prévue le 28 août.

Entre cela, une campagne faisant la part belle aux conspirations et ses nouveautés de gameplay, Call of Duty Black Ops 6 peut-il marquer une nouvelle entrée en force pour la célèbre franchise d'Activision ? Verdict le 25 octobre sur PC, PS5, Xbox Series, et sur le Game Pass.

Sources : Insider Gaming ; Call of Duty sur YouTube