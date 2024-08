Et voilà encore un nouveau leak pour Call of Duty: Black Ops 6. Cette fois, c'est encore plus massif. Alors, attention aux divers spoilers que vous pourriez trouver sur le net

Plus le temps passe, plus les leaks sont fréquents, surtout pour les gros jeux. Dans le cas de Call of Duty, c'est presque devenu une habitude. Mais cette fois, la divulgation massive d'informations est tout simplement énorme. Gare aux spoilers, ça peut faire mal. Nous vous expliquons tout.

Call of Duty Black Ops 6 victime d'un gros leak

Un leak majeur vient de secouer la communauté des joueurs de Call of Duty : toutes les cinématiques de la campagne du très attendu Black Ops 6 ont été mises en ligne, bien avant la sortie officielle du jeu prévue pour octobre. Cette divulgation constitue un coup dur pour les développeurs du jeu, qui prévoyaient de dévoiler ces séquences de manière officielle et orchestrée.

Les cinématiques ont été partagées sur X (anciennement Twitter) par un utilisateur sous le pseudonyme @Kivikou. D'après plusieurs sources, ces séquences proviendraient d'une version BETA du jeu qui avait déjà commencé à faire l'objet de fuites plus tôt dans la semaine. Ces vidéos, bien que dépourvues de son, ont rapidement attiré l'attention de nombreux curieux, et des centaines de personnes auraient déjà accédé au jeu via des consoles PlayStation 4 modifiées.

Activision, l'éditeur du jeu, a immédiatement réagi en lançant des actions légales pour retirer les contenus piratés en ligne, notamment en émettant des avis de cessation et des demandes de retrait pour les comptes les plus actifs dans la diffusion de ces fuites.

Une déception pour le studio

Ce leak n'est pas un cas isolé pour Black Ops 6. En plus des cinématiques de la campagne, d'autres éléments du jeu, tels que la totalité de la version BETA et les succès du jeu, ont également été divulgués. Pour le moment, seul le mode Zombies semble encore préservé de ces leaks. Mais les développeurs restent inquiets quant à la possibilité que ce mode soit lui aussi compromis à l'avenir.

Les développeurs de Black Ops 6 ont exprimé leur frustration face à cette situation sans précédent pour la franchise Call of Duty. Un membre de l'équipe a confié que l'équipe était particulièrement déçue de voir son travail ainsi révélé prématurément. Ce qui gâche l'effet de surprise qu'ils avaient soigneusement préparé pour la révélation officielle du jeu.

Malgré ces obstacles, Activision prévoit de dévoiler officiellement le mode multijoueur de Black Ops 6 à la fin du mois d'août, lors d'un événement CODNext, avant le lancement de la version BETA publique. La sortie complète du jeu est toujours prévue pour le 25 octobre, avec une disponibilité sur plusieurs plateformes, dont PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, et PC.

Source : Twitter