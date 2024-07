Call of Duty: Black Ops 6 a été victime d'une nouvelle fuite. Ce qui est certain, c'est que cela semble prometteur pour les amateurs du multijoueur et les nostalgiques de tous bords.

Call of Duty: Black Ops 6 est très attendu par beaucoup de joueurs, et une nouvelle fuite pourrait bien ravir les plus nostalgiques de la communauté, notamment ceux qui ont un penchant pour le mode multijoueur. Tout semble conçu pour plaire aux anciens. Voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet. Cela devrait beaucoup plaire.

Call of Duty Black Ops 6 victime d'un leak

Un récent leak a révélé que Call of Duty: Warzone reviendra à son système de butin original avec l'intégration de Black Ops 6. Cette information provient de @BobNetworkUk, un leaker réputé dans la communauté COD. Selon cette fuite, Warzone abandonnera le système de sac à dos introduit dans Warzone 2 pour revenir à son système de butin initial. Cette décision semble être motivée par un désir de capitaliser sur la nostalgie des joueurs, un thème récurrent dans les récentes stratégies d'Activision.

Outre le retour du système de butin classique, il a également été révélé que les Wildcards seront ajoutées aux Loadouts dans Warzone. Cette fonctionnalité, bien connue des fans de la série Black Ops, apportera de nouvelles options stratégiques aux joueurs. En juin, @BobNetworkUk avait également mentionné que la carte originale de Warzone, Verdansk, ne serait pas réintroduite avant 2025, une information corroborée par Insider Gaming. Cette nouvelle alimente les spéculations selon lesquelles Activision souhaite maintenir l'intérêt des joueurs en jouant sur la nostalgie.

Deux épisodes en route

Le projet Call of Duty 2025, actuellement connu sous le nom de code Saturn, devrait voir le retour des cartes classiques de Black Ops 2. Cependant, l'étendue de ce retour reste à préciser, contrairement à la réintégration massive des cartes de Modern Warfare 2 dans Modern Warfare 3. Une autre révélation notable est le retour du Mode Théâtre dans Black Ops 6, une fonctionnalité appréciée des anciens jeux COD pour la création et le partage de contenus vidéo. Call of Duty: Black Ops 6 est prévu pour une sortie le 25 octobre 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC. De plus, il est attendu que COD fasse son apparition sur les plateformes Nintendo après 2025.

Source : insider-gaming