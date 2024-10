Call of Duty Black Ops 6 fait le plein d'infos en vue de son lancement le 25 octobre, afin que les joueurs soient parés pour l'ouverture des hostilités.

Call of Duty Black Ops 6 s'apprête à débarquer sur tous les fronts le 25 octobre chez nous : PC, PS5, Xbox Series, mais aussi le Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming. Activision et Treyarch ont ainsi partagé tous les détails pour savoir quand pré-télécharger le jeu, son horaire de lancement, ainsi que les configurations PC requises. Voici donc tout ce qu'il faut savoir avant le Jour-J.

Quand pré-télécharger et lancer Call of Duty Black Ops 6

L'arrivée d'un nouvel opus Call of Duty est toujours un colossal branle-bas de combat, mais celui de Black Ops prend une tournure particulière. Il s'agit en effet du premier jeu de la licence à sortir depuis le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Xbox entend mettre le paquet dessus pour que ce lancement crucial se déroule autant que faire se peut sans accrocs.

Ainsi, Call of Duty Black Ops pourra être pré-téléchargé sur tous les plateformes à partir du 21 octobre à 15 heures chez nous. À noter que le jeu pèsera, en comptant la Campagne, les modes Multijoueur et Zombies, son conséquent poids d'environ 100 Go. Il faudra donc une bonne connexion, ou beaucoup de temps devant soi. Le jeu sera ensuite officiellement disponible le 25 octobre, aux alentours de 6 heures (heure de Paris), une fois encore tant sur PC, PS5 que Xbox Series.

Les horaires de pré-téléchargement et lancement, en ajoutant six heures pour obtenir l'heure de Paris. © Activision

Quelles configurations PC requises ?

En plus des détails pour le pré-téléchargement et le lancement de Call of Duty Black Ops 6, Activision et Treyarch ont également spécifié les configurations PC requises pour y jouer dans les meilleures conditions. Elles se présentent comme suit :

Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600

: AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i5-6600 RAM : 8 GB

: 8 GB Carte graphique : AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960 ou Intel Arc A580

: AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960 ou Intel Arc A580 Mémoire vidéo : 2 GB

: 2 GB Espace de stockage : SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement

: SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement Internet : connexion Internet haut débit

Configuration recommandée pour la version PC de Call of Duty Black Ops 6

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K

: AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i7-6700K RAM : 12 Go

: 12 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060

: AMD Radeon RX 6600XT ou NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 Mémoire vidéo : 8 Go

: 8 Go Espace de stockage : SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement

: SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement Internet : connexion Internet haut débit

Configuration compétitive / 4K

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour) Processeur : AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-8700K RAM : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070

: AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 Mémoire vidéo : 10 Go

: 10 Go Espace de stockage : SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement

: SSD requis avec 102 Go d'espace disponible au lancement Internet : connexion Internet haut débit

À noter que la version PC de Call of Duty Black Ops 6 supportera pleinement la technologie AMD FSR 3.1, qui comprend également le Frame Generation et le Contrast Adaptive Sharpening, au lancement. Il n'est a priori cependant pas question du support du DLSS de NVIDIA, pour les cartes graphiques compatibles, ni de NVIDIA Reflex. De nombreuses options pour une expérience sur-mesure seront en tout cas bien de la partie, ainsi que le support des écrans ultra-larges. Vous voilà donc armés des connaissances nécessaires en vue du lancement de Call of Duty Black Ops 6 le 25 novembre. Rompez !

Le tableau des configurations PC requises pour Black Ops 6. © Activision

Source : Site officiel de Call of Duty