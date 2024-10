Call of Duty Black Ops 6 fait tout exploser une nouvelle fois à quelques jours de sa sortie et ça annonce du très lourd. Plus que quelques jours à patienter !

Le nouveau Call of Duty Black Ops 6 arrive bientôt et si on ne peut pas parler de sortie ultra attendue, c’est un rendez-vous immanquable pour beaucoup de joueurs. Ce COD Black Ops 6 a également fait couler beaucoup d’encre lors de son annonce, mais surtout lors de ses phases de bêta à cause de ce qui le différencie de tous les autres COD : ses mécaniques de déplacements. À croire que le changement ce n’est finalement pas au gout de tout le monde. Faut savoir.

Un COD qui prend des risques de changer son gameplay

Salué par beaucoup de joueurs, « l’omnimovement » est également ardemment critiqué par d’autres, généralement plus bruyants et énervés sur les réseaux sociaux. Beaucoup scandent que Call of Duty est mort ou encore que ça ne ressemble à rien. D’autres sont plus mesurés et attendent de voir ce que ça va donner une fois le jeu sorti définitivement. « L’omnimovement » est une nouvelle mécanique de déplacement amené avec ce Call of Duty Black Ops 6 qui permet de clairement dynamiser les mouvements et l’action en général. On peut se déplacer rapidement dans tous les axes, faire du parkour de manière fluide ou encore plonger comme dans les films de John Woo (la ref, je sais).

Ça donne des gunfights particulièrement nerveux, plus que sur n’importe quel autre Call of Duty, et tout le monde n’aime pas ce changement des plus radicaux pour la franchise. Qu’à cela ne tienne pour le moment Treyarch ne compte pas changer ses plans et profite même d’une nouvelle bande-annonce pour le promouvoir une fois encore.

Call of Duty Black Ops 6 fait tout péter dans sa nouvelle bande-annonce

Le Studio vient de partager une ultime bande-annonce de lancement pour préparer les joueurs à l’arrivée de son gros FPS. Si l’accent est principalement mis sur la campagne, on peut voir à plusieurs reprises le personnage jouable plonger et se mouvoir rapidement. L’action sera au centre de tout. Une sensation d’actionners des années 80-90 se dégage d’ailleurs de ce trailer, chose que l’on avait déjà relevée lors de notre première prise en main.

Call of Duty Black Ops 6 se passera durant la guerre du Golfe alors qu’une force clandestine infiltrera en parallèle les hautes sphères jusqu’aux services secrets. Évidemment, une gigantesque menace va rapidement émerger, et la Black Ops va se retrouver piégée et traquée. Un synopsis accompagné de nombreuse séquence d’action débridée, d’explosion et de scène hallucinée, dans la plus pure tradition de la série Black Ops. Treyarch est d’ailleurs plutôt bon en ce qui concerne ses campagnes narratives. Si tout le monde moque le fait que les modes histoire de Call of Duty tiennent sur une après-midi, les FPS de Treyarch sont généralement les plus longs et surtout les mieux écrits. Reste à savoir maintenant si ce Call of Duty Black Ops 6 relèvera le défi de nous surprendre. Pour l’heure, la bande-annonce promet du très lourd, comme chaque année. Rendez-vous le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et consoles old gen pour en avoir le cœur net.