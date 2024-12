*Call of Duty: Black Ops 6* ne plaisante pas avec les joueurs et propose une version d'essai gratuite, accessible à tout le monde. Activision semble visiblement vouloir se montrer généreux.

S'il y a eu des hauts et des bas en termes de qualité dans la saga Call of Duty, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que Black Ops 6 est une petite tuerie. Dans ce contexte, et dans l'optique d'attirer toujours plus de joueurs, Activision a prévu une belle programmation pour cette prochaine semaine de décembre.

Call of Duty Black Ops 6 se laisse tester

Bonne nouvelle pour les amateurs de FPS ! Du 13 au 20 décembre 2024, Call of Duty Black Ops 6 propose une semaine d’accès totalement gratuit à son multijoueur et à son célèbre mode Zombies. Si vous êtes fan de la franchise ou simplement curieux, c’est l’occasion parfaite de plonger dans l’action sans dépenser un centime. Ce genre d’événement est rare. Avec une popularité qui ne cesse de grimper, cette possibilité a déjà fait sensation parmi les joueurs. Vous pourrez non seulement découvrir les modes classiques, mais aussi explorer les nouveautés de la Saison 1.

Pour cette période d’essai, vous aurez accès à une belle variété de contenus. Le mode multijoueur vous permettra de tester vos compétences sur des cartes emblématiques comme Hideout et Hacienda. Ces terrains sont parfaits pour des affrontements tactiques et intenses. Vous aimez l’originalité ? Le mode Prop Hunt, où l’humour rencontre la stratégie, promet de bonnes parties entre amis.

Le mode Zombies, quant à lui, revient dans une version enrichie. Avec deux nouvelles cartes spécialement conçues pour l’occasion, vous devrez repousser des hordes de morts-vivants dans une ambiance toujours aussi immersive. C’est aussi l’occasion idéale de coopérer avec vos amis pour repousser les limites de votre stratégie.

Une ambiance digne des grands films d’espionnage

Ce nouvel opus vous transporte dans les années 90, une époque marquée par la fin de la guerre froide. Black Ops 6 brille par son scénario captivant et ses scènes d’action spectaculaires. Vous incarnerez un agent traqué, pris dans des missions où chaque choix peut tout changer. Des casses audacieux, des infiltrations risquées et une tension constante... Voilà ce qui vous attend. Bref, il serait dommage de passer à côté.

Source : Call of Duty