Activision revient de loin et Call of Duty Black Ops 6 signe un retour en force de la licence. Un comeback réussi pour une franchise en perte de vitesse et qui a grandement déçu au fil des années. Maintenant, la balle est dans le camp de Treyarch qui va devoir capitaliser sur les bons retours, et le carton du jeu, pour faire en sorte que les serveurs ne se vident pas à court terme. Les développeurs ont évidemment une feuille de route et on a peut-être un aperçu d'une grosse surprise qui aurait leaké.

Des crossovers Xbox et Bethesda pour Call of Duty Black Ops 6 ?

Call of Duty Black Ops 6 va accueillir des nouveautés dès ce jeudi 14 novembre, à 18h, avec le lancement de la saison 1 qui sera le théâtre de l'intégration de Warzone. Le battle royale aura même le droit à une nouvelle carte Resurgence répondant au doux nom de « Area 99 ». Pour ce qui est du multijoueur plus classique, il y aura également six nouvelles cartes, dont trois pour la sortie de la saison 1 (Hideout, Heirloom, Extraction), en plus d'armes additionnelles entre autres. Les maps (Hacienda, Nuketown Holiday, Racket) sont quant à elles attendues pour la mi-saison.

D'après une rumeur, Call of Duty Black Ops 6 préparerait d'énormes collaborations avec certaines grosses licences de Xbox et Bethesda. Après Rambo, Terminator ou encore Godzilla vs Kong, la franchise pourrait s'allier à Halo, Doom ainsi qu'à Gears of War. Trois sagas qui sont désormais sous l'égide de Microsoft, comme CoD d'ailleurs. Un tel partenariat serait donc assez facile à mettre en place sur le papier.

Ce bruit de couloir provient de Nick Baker en réponse à un tweet de Vondyispog qui montre deux images du Master Chief d'Halo Infinite et le Slayer de Doom Eternal avec le hashtag Call of Duty Black Ops 6. « Je peux corroborer cela et j'ajoute également que Gears » a t-il déclaré. Une information à prendre avec de grosses pincettes. Pour ce qui est d'Halo, ce ne serait en revanche pas surprenant puisque selon TheGhostOfHope, et CharlieIntel, une collaboration entre Halo et Call of Duty était déjà dans les cartons avant d'être abandonnée pour des raisons inconnues.

Source : Nick Baker.