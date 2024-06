Call of Duty Black Ops 6 s'est dévoilé lors du Xbox Games Showcase, enfin révélant une date de sortie. C'est en somme ce que tout le monde attendait depuis les premières rumeurs.

Lors du Xbox Games Showcase de ce soir, une nouvelle vidéo de gameplay pour Call of Duty: Black Ops 6 a été dévoilée, offrant un aperçu excitant de ce prochain opus de la série légendaire. Développé par Treyarch et Raven Software, le jeu promet de continuer à plonger les joueurs dans des missions intenses et des combats tactiques. Cette fois, en pleine Guerre du Golf.

La vidéo de gameplay présentée montre des séquences explosives et immersives, mettant en avant les graphismes de nouvelle génération et les mécaniques de jeu améliorées. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience de jeu riche en action, avec des environnements variés et des missions qui poussent les limites du réalisme. Une nouvelle étape ?

La grande nouvelle de la soirée est la confirmation de la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 : le 25 octobre 2024. Le jeu sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass, permettant aux abonnés de plonger immédiatement dans l'action. Il sera également disponible sur PlayStation et PC, assurant une large accessibilité pour tous les fans de la série​.

CoD: Black Ops 6 se déroulera pendant la Guerre du Golfe, un cadre inédit pour la série. Le jeu explorera les événements de ce conflit majeur des années 1990, avec des personnages historiques tels que Saddam Hussein et George H.W. Bush. Les joueurs pourront naviguer à travers des missions inspirées par des opérations militaires réelles, offrant une immersion profonde dans cette période tumultueuse. Ce cadre permet d'introduire des armes et des équipements typiques de l'époque, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience de jeu. Enfin, on s'éloigne du futur !