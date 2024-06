Le 25 octobre, Activision donne rendez-vous aux fans de sa franchise FPS phare avec la sortie de Call of Duty Black Ops 6 sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox Game Pass. Mais avant de lancer les hostilités, une traditionnelle beta aura lieu, dont la date était encore incertaine jusqu'à un récent leak.

Call of Duty Black Ops 6 prépare son arrivée avec une beta

Nous devons cette découverte à BobNetworkUK, un dataminer généralement bien informé concernant la licence d'Activision. Celui-ci a partagé une image provenant d'un employé allégué de GAME. Cette dernière évoque une beta du 28 août au 3 septembre. Le hic, c'est qu'il s'agirait d'une beta fermée réservée aux joueuses et joueurs ayant précommandé Call of Duty Black Ops 6. Il semblerait toutefois que les abonnés aux Xbox Game Pass (quelle que soit la formule) y aient également accès.

BobNetworkUK estime cependant que ladite beta s'ouvrira au reste du monde une fois la période réservée aux précommandes passée. Il se pourrait donc que cette phase ouverte sera accessible à partir du 4 septembre. Quoi qu'il en soit, les joueurs pourront essayer la composante multijoueur du prochain titre édité par Activision et développé par Treyarch et Raven. Parmi les nouveautés majeures de cet opus, nous avons notamment des glissades et des sauts omnidirectionnelles. La franchise déjà très nerveuse risque donc de l'être encore plus avec Black Ops 6. Le multi proposera au lancement 16 maps 6v6, dont quatre pouvant être adaptées pour du 2v2. Le très populaire mode Zombies sera également de la partie.

Quand bien même certains sont seulement intéressés par la campagne du jeu, mauvaise nouvelle : il sera toutefois obligatoire d'être connecté en permanence à Internet. La raison invoquée par Activision est l'utilisation d'une technologie pour « proposer des graphismes de haute qualité tout en réduisant l'espace disque requis ». À ce titre, l'éditeur a indiqué que Black Ops 6 ne pèsera finalement pas 300 Go et quelques, comme indiqué précédemment par Microsoft.