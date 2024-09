Un tout nouveau changement dans Call of Duty avec l'épisode Black Ops 6 risque fortement de décevoir certains joueurs. C'est la fin d'une longue tradition, et cela pourrait chambouler les habitués.

L’arrivée de Black Ops 6 est très attendue par les fans de Call of Duty. Avec une date fixée au 25 octobre, l'excitation monte déjà. Comme à son habitude, Activision réserve des surprises. Alors que beaucoup espéraient retrouver certaines fonctionnalités des années passées, une décision pourrait bien bousculer les habitudes. La sortie de Black Ops 6 ne se déroulera pas tout à fait comme les précédentes.

Un lancement mondial simultané pour Call of Duty

Contrairement aux opus récents, Call of Duty Black Ops 6 ne proposera pas d’accès anticipé pour la campagne. Tout le contenu, y compris la campagne, le multijoueur et le mode Zombies, sera disponible en même temps pour tout le monde le 25 octobre. Cette approche marque un changement stratégique pour Activision, qui souhaite créer un moment de lancement global. Plus d’attente échelonnée ni de précommandes offrant un accès spécial à certains joueurs. Désormais, tout le monde découvrira le jeu en même temps.

Ce choix pourrait être influencé par le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Ce partenariat a déjà commencé à transformer certaines habitudes de la franchise Call of Duty. Fini les exclusivités PlayStation, qui offraient souvent un accès anticipé à certains contenus ou bêtas. Et c'est sans compter l'intégration dans le Xbox Game Pass, qui change clairement la donne.

Une décision qui divise les joueurs

Si ce choix d’un lancement global séduit certains, d’autres joueurs regretteront l’absence de l’accès anticipé à la campagne. Beaucoup d’habitués aimaient découvrir l’histoire en premier, avant de se plonger dans le multijoueur dès la sortie. Cette année, il faudra choisir. La campagne risque d’être mise de côté pour se consacrer directement à l’action en ligne. Cette nouvelle stratégie marque un tournant pour Call of Duty. En supprimant l’accès anticipé et en offrant une sortie synchronisée pour tous les modes, Activision vise à créer une expérience de lancement unifiée. Maintenant, ça passe ou ça casse.

Source : Activision