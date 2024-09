Call of Duty Black Ops 6 est jouable gratuitement le temps d'un long weekend et vous permet même de gagner des cadeaux qui seront transférable dans le jeu final dès sa sortie au mois d'octobre. Voici ce qui change pour se second weekend de bêta, et comment gagner ces fameux cadeaux.

Le prochain gros FPS d’Activision a déjà eu droit à une phase de bêta la semaine dernière. Une période de test pour celles et ceux qui avaient déjà précommandé le jeu ou quelques chanceux triés sur le volet. Désormais, Call of Duty Black Ops 6 propose une plus grosse bêta gratuite pour tout le monde. Et dans la foulée, une mise à jour a été déployée, du nouveau contenu a été ajouté et des cadeaux sont à déverrouiller pour le jeu final.

Call of Duty Black Ops 6 est jouable gratuitement le temps d'un week-end

Ouverte depuis le 6 septembre à 19h et ce jusqu’au 9 à la même heure, la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 6 fait rage et plusieurs choses ont changé depuis la semaine dernière.

Désormais, vous pouvez atteindre le niveau de joueur 30 et ainsi déverrouiller davantage d'objets pour personnaliser vos classes. Deux scorestreaks ont notamment été ajoutés. Le premier fait appel à deux vagues successives d'avions de chasse qui viennent nettoyer le ciel en détruisant les autres bonus de série aériens (drone, hélico…) et le second est un hélicoptère d’assaut que l’on peut piloter soi-même. Deux grands classiques viennent s’ajouter aux drones, à la RCXD ou encore au missile de croisière déjà disponibles.

Une sélection de modes sur de toutes petites cartes a également été ajoutée, avec deux cartes de taille réduite totalement inédites. Quant à la sélection de partie rapide normale, une nouvelle carte a été ajoutée, portant la sélection à 4 cartes jouables. Pour rappel, près de 16 cartes seront disponibles au lancement de Call of Duty Black Ops 6, ce qui n’est pas mal du tout. D'ailleurs, la liste complète des maps multijoueur a déjà leaké. D’autres arriveront évidemment au fil des mises à jour gratuites.

Une première mise à jour et des ajustements

Avec cette nouvelle bêta, le jeu en profite pour déployer ses premiers ajustements, concernant notamment la vitesse des mouvements avec les classes d’armes (fusil d’assaut, fusil à pompe, SMG, etc.). Call of Duty Black Ops 6 est en effet extrêmement nerveux, bien plus que n’importe quel autre Call of avant lui. Plus que n’importe quel FPS actuel en réalité. L’omnimouvement et les améliorations concernant les interactions avec l’environnement changent absolument tout. À tel point que retourner sur un précédent volet après une dizaine d’heures sur Black Ops 6 donne l’impression de jouer à un jeu ayant mal vieilli.

Ce revirement ne bouleverse pas la formule, mais la redynamise. Un coup de frais qui ne plaît pas spécialement à tout le monde, mais qui fait tout de même beaucoup d’adeptes.

Néanmoins, le studio a dû faire quelques réglages concernant la vitesse native à laquelle on se déplace ou s’accroupit avec certains types d’armes, histoire d’apporter un peu plus de cohérence à l’ensemble. Vous trouverez les détails au millimètre sur le site officiel.

Des cadeaux pour le jeu final à gagner en jouant

Mais ce qui plaira surtout avec cette nouvelle bêta, c’est qu’il y a encore plus de cadeaux à déverrouiller. Des cosmétiques que l’on pourra ensuite récupérer dans le jeu final. Les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent déjà avoir accès à des boosters d’XP et autres défis exclusifs pour leur jeu. Mais du contenu entièrement dédié à COD Black Ops 6 est également disponible pour tout le monde.



Jouez, montez de niveau et gagner des cadeaux.

Simplement en jouant, on pourra débloquer deux skins d’opérateur, un plan d’arme « Bug Smasher », un pendentif d’arme « No Bugs », un tag, une émote, un emblème et un écran de chargement. Il suffit de monter de niveau pour les déverrouiller. Jouer, tout simplement.

Pour rappel, Call of Duty Black Ops 6 sortira le 25 octobre prochain sur Xbox Series, PS5 et PC. Des versions old-gen seront aussi de la partie.