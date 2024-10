Nouvelle année, nouveau Call of Duty. Pour cette cuvée 2024, c'est Treyarch qui est à la tête de ce Call of Duty Black Ops 6, épaulé bien évidemment par une myriade d'autres studios d'Activision. Plus que n'importe quel autre rendez-vous annuel, ce Black Ops mise gros et compte mettre un grand coup dans la fourmilière en changeant non pas son essence, mais ses mécaniques de gameplay avec une nouveauté qu'il nous vend comme révolutionnaire : l'omnimovement. Cette fonctionnalité nous permettra de nous mouvoir dans toutes les directions avec aisance, de plonger ou encore de faire un peu de Parkour bien plus facilement. Un changement important qui accentue le dynamisme. Une décision qui divise grandement les fans. En revanche s'il y a bien quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est cette nouvelle annonce du studio.

Call of Duty Black Ops 6 fait une annonce qui va faire plaisir, même si c'est sans surprise

Depuis la refonte du suivi du jeu, les Call of Duty se garnissent de cartes multijoueur continuellement et gratuitement. COD Modern Warfare 3 est ce qu'il est, il possède néanmoins plusieurs dizaines de cartes désormais et est devenu l'un des jeux les plus généreux de toute l'histoire de la licence, même si la plupart des cartes sont des versions améliorées d'anciennes maps. Call of Duty Black Ops 6 lui, partira sur un peu plus de sang neuf, même si l'on sait déjà que des maps cultes reviendront. C'est le cas justement de la plus populaire de toutes : Nuketown.

On s'en doutait, bien évidemment, mais c'est désormais officiel. Nuketown sera de retour dans COD Black Ops 6 et la nouvelle est déjà très bien accueillie. D'office les joueurs les plus assidus le savent, ça veut dire qu'il y aura assurément une file Nuketown 24/24, où les modes de jeu s'enchaînent sur cette seule et unique map. Oui, c'est hyper apprécié. Call of Duty Black Ops 6 est attendu le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC mais aussi PS4 et Xbox One, la carte Nuketown quant à elle arrivera gratuitement le 1er novembre.