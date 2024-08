Call of Duty Black Ops 6 est ulkrrea attendu sur consoles et PC. POur autant ,le FPS a toujours eu une absence remarquée chez Nintendo. Un pointr qui pourrait bientôt changer ?

Call of Duty et les consoles de salon ont souvent formé une belle histoire d'amour. Pourtant, le FPS n'a jamais eu droit à un portage sur Nintendo Switch depuis le lancement de la console en 2017. Mais tout pourrait finir par changer, notamment avec une grosse annonce qui serait en train de se préparer. Que sait-on réellement à ce sujet ?

Call of Duty enfin de retour sur Nintendo ?

Une rumeur récente laisse penser qu'un jeu Call of Duty pourrait être annoncé lors du Nintendo Partner Direct prévu pour le 27 août 2024. Cette spéculation a émergé après que le compte officiel brésilien de CoD sur X (anciennement Twitter) a commencé à suivre plusieurs influenceurs Nintendo au Brésil et a répondu à des publications mentionnant le Nintendo Direct avec des emojis de yeux ?, souvent interprétés comme une indication subtile d'un contenu à venir.

Le fait que le compte Call of Duty du Brésil suive désormais des influenceurs Nintendo a intrigué de nombreux observateurs. D'autant plus qu'il a interagi avec des publications qui faisaient directement référence au Nintendo Direct. Cette réaction a alimenté les spéculations sur une possible annonce concernant la franchise CoD lors de cet événement.

Une version spécifique ?

Bien que certains fans espèrent une version Nintendo Switch du prochain jeu Call of Duty: Black Ops 6, cela semble peu probable en raison des limitations techniques de la console par rapport aux plateformes de nouvelle génération. Une possibilité plus réaliste serait l'annonce d'un portage de CoD Mobile, une version plus légère et adaptée aux capacités des appareils mobiles. Ou peut-être une collection classique des jeux CoD, comme les remasters de Modern Warfare et Modern Warfare II.

Cependant, il est important de noter que ce ne sont pour l'instant que des rumeurs. Le compte brésilien de Call of Duty a depuis supprimé la réponse emoji, bien que le suivi des influenceurs Nintendo soit toujours actif. Cette suppression pourrait indiquer un changement de stratégie ou simplement une tentative de minimiser l'attention médiatique avant l'annonce officielle. Ce qui est certain, c'est que quelque chose d'étrange se prépare pour le FPS.

Source : Twitter