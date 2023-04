Activision déploie un nouvel outil anti-cheat dans les jeux Call of Duty. La fin de la triche dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 ?

Activision sait que la licence Call of Duty n'a aucun mal à réunir les joueurs en ligne. Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone 2 font partie des jeux multi les plus populaires. Surtout le dernier cité. Le battle royale sorti en novembre 2022 rassemble sans mal des millions de joueurs tous les mois. L'éditeur américain compte bien exploiter au maximum son produit phare. Cela ne consiste pas seulement à livrer du contenu régulièrement, même si c'est essentiel. Activision doit lutter contre un fléau que tous les amoureux de jeux en multi connaissent bien : les tricheurs. Le site officiel de "COD" dévoile un nouveau système pour lutter contre le cheat. Il sera déployé dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.0.

Un nouvel outil anti-cheat déployé dans les jeux Call of Duty

Tolérance zéro pour les tricheurs. Activision maintient son credo et accentue sa lutte contre le cheat. Sur le site officiel de Call of Duty, Activision annonce le déploiement d'un nouveau système anti-cheat nommé développé par la Team RICOCHET, agence spécialisée dans la création de logiciels. Le dispositif sera actif dès le 12 avril, à l'occasion de la sortie de la saison 3 de Call of Duty : Modern Warfare II.

Grâce aux équipes des studios de développement, la #TeamRICOCHET a déployé un nouvel outil permettant d'examiner les enregistrements des parties afin de protéger l'intégrité du Multijoueur de Modern Warfare II et de Warzone 2.0. En ce qui concerne les modes classés de Modern Warfare II et Warzone 2.0, la #TeamRICOCHET enregistrera et sauvegardera automatiquement toutes les données des parties disputées au plus haut niveau de la compétition en vue d'une éventuelle investigation. Bien qu'il s'agisse d'un nouvel outil de la #TeamRICOCHET, ce dernier a déjà contribué à enquêter sur des comptes suspects et à les bannir définitivement. Toute personne surprise à tricher grâce à l'un de nos outils sera bannie et aura l'interdiction de jouer aux jeux Call of Duty, conformément à la Charte de sécurité et de sanction. Les joueurs bannis seront retirés des classements.

Pour les tricheurs, c'est la fin de la récré

Activision ne s'arrête pas là. Les tricheurs qui utilisent des dispositifs tiers pour tricher seront aussi punis. Là encore, le travail de la Team RICOCHET a permis de créer un outil détectant le matériel de triche externe. Le cheat dans Call of Duty Modern : Warfare 2 et Warzone 2 va devenir de plus en plus difficile. Les systèmes dévoilés par Activision s'appliquent sur PC comme sur consoles. Une excellente nouvelle pour les joueurs intègres qui voyaient leurs parties gâchées par des personnes peu scrupuleuses.