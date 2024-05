Après l'éclatant succès du remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Vicarious Visions avait des plans pour offrir le même traitement pour les troisième et quatrième opus. Mais cela n'a pas été du goût d'Activision, qui estimait avoir besoin de bras supplémentaires pour soutenir l'effort de guerre Call of Duty.

Il n'y en a que pour Call of Duty chez Activision

On doit cette découverte dans les coulisses d'Activision à Liam Robertson, un YouTuber spécialisé dans l'histoire du jeu vidéo. Celui-ci a pu discuter avec des développeurs de Vicarious Visions. C'est à ce studio que l'on doit le très bon remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Galvanisé par son succès, le studio envisageait de proposer ensuite Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Mais cela ne figurait visiblement pas dans les plans d'Activision. Le géant américain a en effet préféré faire de Vicarious Visions un studio de soutien pour sa poule aux œufs d'or qu'est Call of Duty.

C'est en effet lorsque le studio a fusionné avec Activision en 2022 que ses projets autour des jeux Tony Hawk ont été abandonnés de force. « Jusqu'à la sortie des remakes de Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2, on avait prévu de faire ensuite 3 et 4. On était en train de travailler dessus. Mais ensuite Vicarious s'est fait absorber. Ils ont cherché d'autres développeurs pour faire les remakes à leur place, et puis c'était terminé », expliquait Tony Hawk lui-même en 2022.

Il semblerait toutefois qu'Activision cherchait d'autres solutions pour développer ces deux nouveaux remakes. Mais il n'avait visiblement pas confiance en d'autres studios comme envers Vicarious Visions. Sauf que ce dernier s'est ensuite tourné bon gré mal gré, à la demande d'Activision, vers Call of Duty. Un manque à gagner pour les fans de jeux de skate, en somme. Tony Hawk voulait toutefois rester confiant à l'époque. « Qui sait ? Peut-être que les choses vont finir par s'arranger. Je n'aurais jamais pensé qu'on referait le premier jeu 20 ans après sa sortie. Tout est possible ». Puisqu'Activision Blizzard fait maintenant partie de Microsoft, peut-être que l'espoir est à nouveau permis pour Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ?