La franchise Call of Duty ne désemplit pas. Le tout dernier jeu sortie, Black Ops 6 est un pur carton qui a su convaincre des millions de joueurs dès son lancement. Pas qu'il s'agisse d'une copie parfaite, mais il redynamise une série en perte de vitesse. 2024 touchant qui plus est à sa fin, les regards se tournent doucement vers l'avenir. Et ce dernier se prépare déjà solidement pour les années futures. Un leaker dévoile de nouveau détail sur un prochain COD présumé pour 2026.

Call of Duty 2026 mise sur le recyclage

Ce n'est un secret pour personne : plusieurs jeux Call of Duty sont actuellement en cours de développement. Suivant la même dynamique qu'imposée depuis déjà longtemps, nous devrions en avoir un par année. Des leaks ont dernièrement apporté des détails sur l'opus de 2025, laissant entendre qu'il s'agirait d'une suite à Black Ops 2.

En revanche, le « COD 2026 » devrait taper du côté des Modern Warfare. Hope (alias @TheGhostOfHope sur X.com) aurait eu de nouvelles informations à ce propos. Ce leaker nous abreuve régulièrement d'informations concernant la franchise dans son ensemble. Il avait par exemple déjà abordé les collaborations de Black Ops 6, ainsi que les opus prévus pour 2026 et 2027.

Cette fois, il s'attarde plus spécifiquement sur le cas du studio Infinity Ward. Ce dernier est justement en charge des Modern Warfare depuis leurs débuts. Ils ont bien développé quelques autres titres, tel que Ghosts en 2013, mais ça reste très ponctuel. Ainsi, après avoir passé le relai à Sledgehammer pour MWIII (2023), ils s'attaqueraient à un nouvel opus.

Selon les dires de Hope, ce potentiel « Modern Warfare 4 » utiliserait des mécaniques également prévues pour le COD de 2025, comme l'« omnimovement et la course murale ». Ce n'est pas tout à fait ce qui fera rêver les joueurs, qui ont déjà témoigné de leur lassitude à ce propos par le passé... mais ce n'est pas tout ! Il rapporte également que le studio aurait prévu de remasteriser plusieurs cartes du Modern Warfare 3 de 2011.

Si on s'en réfère aux réponses à son post, ces nouvelles sont loin d'enthousiasmer les fans, en effet. La remasterisation d'anciennes maps est loin de les emballer. Les joueurs veulent de la nouveauté avant tout. Et après la déception qu'ont été les derniers Modern Warfare, ils attendent beaucoup du studio et de leur Call of Duty 2026.