Call of Duty Black Ops 6 n'en est qu'au début de son cycle d'exploitation, mais ça n'arrête pas pour autant les leaks sur les prochains jeux de la licence. Des détails inédits auraient fuité sur les opus 2026 et 2027.

L'ensemble des studios ayant travaillé sur Call of Duty Black Ops 6 savoure actuellement le carton du jeu. Durant le mois de sa sortie, cet épisode a réalisé le meilleur lancement de toute la saga avec un nombre de joueurs, d'heures et de matchs joués jamais vus jusqu'à maintenant. Un vrai record historique pour une franchise qui était pourtant totalement en perte de vitesse ces dernières années. Quel avenir pour la série après ce retour gagnant ? Les leaks continuent apparemment pour les jeux de 2026 et 2027.

Des rumeurs supplémentaires sur Call of Duty 2026 et 2027

Activision a recentré toutes ses forces sur la franchise Call of Duty en mobilisant le plus de studios possible. Cette stratégie portera peut-être ses fruits dans les prochaines années, mais le succès de Black Ops 6 doit déjà rassurer l'éditeur. Et aussi Microsoft qui, on le rappelle, possède la société depuis 2023 suite à la validation définitive du rachat. Si Activision a procédé à des changements sur les ressources allouées à sa saga culte, il semblerait que le système de rotation des studios reste inchangé.

En effet, la coutume veut que les jeux Call of Duty soient développés en alternance. Cette année, c'est Treyarch, avec le soutien de Raven Software pour le solo, qui était aux commandes de Black Ops 6. Quid de CoD 2025 ? Pour le moment, c'est un peu flou et on ne sait même pas si un nouveau jeu est toujours d'actualité. En revanche, les opus 2026 et 2027 refont déjà parler d'eux via l'internaute TheGhostOfHope.

Selon lui, Infinity Ward serait assigné au développement de Call of Duty 2026, qui serait Modern Warfare 4. Ensuite, ce serait au tour de Sledgehammer Games. « COD2027 n'est actuellement PAS un jeu Modern Warfare de l'année 2 comme Modern Warfare 3. On ne sait pas encore s'il s'agit d'Advanced Warfare 2 ou de quelque chose de nouveau ». Dans les précédents leaks de Call of Duty 2026 & 2027, une suite à Advanced Warfare a bien été évoquée. Elle aurait pour nom de code « Project Anvil » et serait donc conçue par Sledgehammer. Quant à Infinity Ward, leur CoD 2026 visiblement appelé « Project Devilwood » en interne s'inscrirait dans la chronologie de Ghosts.

